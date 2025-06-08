Григорій Козловський розповів про успіхи Академії ФК «Рух» та анонсував будівництво надсучасного комплексу

Засновник футбольної академії та футбольного клубу «Рух» Львів, Григорій Козловський, представив амбітні плани на майбутнє клубу, головним з яких стало анонсування будівництва нової надсучасної академії. Під час свого виступу він також підбив підсумки трьох років роботи, детально зупинившись на досягненнях уже існуючої Академії.

Григорій Козловський пригадав 2018 рік, коли зароджувалася мрія про створення потужної футбольної академії. Він зазначив, що на початках ця мрія не лише не отримувала підтримки, але й стикалася зі значними перешкодами, які доводилося долати протягом 2018-2020 років. Попри все, ідея була реалізована, і зараз настав час підбити підсумки та поділитися подальшим баченням.

Досягнення Академії: Вихованці та Результати

Козловський підкреслив значні успіхи Академії за останні три роки. На сьогоднішній день в Академії проживає майже 300 дітей, які перебувають на повному утриманні клубу – їм забезпечується харчування, лікування, навчання та одяг абсолютно безкоштовно. Це, за його словами, найталановитіші діти України.

Серед ключових досягнень відзначено:

Перший вихованець у Національній збірній: Олексій Сич став першим гравцем, вихованим Академією, який досяг рівня Національної збірної.



Дебюти за молодіжні команди: Понад 11 вихованців вже дебютували за команду U-21.



Представництво у збірних: Велика кількість дітей грає у різних вікових групах Національної збірної України, включно з олімпійськими збірниками.



Успіхи в ДЮФЛ: Команди Академії та ДЮСШ «Рух» (в структурі клубу) демонструють лідерські позиції. Команда 2011 року народження посідає перше-друге місця. Команди 2010, 2009 та 2008 років є беззаперечними лідерами західного регіону, задаючи тон та стимулюючи інші команди.



Перемоги на турнірах: Особлива гордість – перемога команди 2011 року народження на престижному міжнародному турнірі One Cup у Польщі, де серед суперників були гранди європейського футболу (Ювентус, Спортінг, Бенфіка, Евертон, Манчестер Юнайтед). Команда 2012 року посіла друге місце, поступившись Спортінгу лише по пенальті.



Зимовий Кубок ДЮФЛ: Вдруге поспіль команди «Руху» стали чемпіонами Зимового Кубка ДЮФЛ. Цього року перемогу здобули діти 2010 року народження, граючи проти старших на рік суперників, при цьому здобувши впевнені перемоги над академіями «Карпат» та «Полісся».



Григорій Козловський підкреслив, що успіхи на змагальному рівні та представництво вихованців у збірних є прямим результатом роботи Академії.

Масштаб та соціальна місія

Структура ФК «Рух» є найбільшою спортивною структурою в Україні за кількістю дітей, що займаються футболом, підкреслив Григорорій Козловський. Безпосередньо у ДЮСШ займається понад 4000 дітей, а ще близько 2500 дітей тренуються у клубах-партнерах, з якими «Рух» має угоди про співпрацю. Географія партнерства охоплює різні регіони України, включаючи Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Одесу.

Особливо відзначено, що у всіх структурах «Руху» (Академія та ДЮСШ) займається близько 800 дітей військовослужбовців. Це є важливим і принциповим напрямком роботи, що є проявом вдячності тим, хто захищає країну.

Григорій Козловський також розповів про філософію Клубу та Ррозвиток гравців: «Основна філософія клубу – якнайшвидше інтегрувати молодих вихованців до першої команди. У «Русі» гравці у віці 20-21 року вже вважаються досвідченими. Клуб не боїться продавати 5-7 гравців цього віку, оскільки це є частиною філософії розвитку та способом заробляти кошти для функціонування. Головне – звільняти місце для ще молодших гравців, які зростають знизу. Очікується, що вже найближчим часом у Прем’єр-лізі можуть засяяти зірочки у віці 17-18 і навіть 15 років».

Майбутнє Академії: новий надсучасний комплекс

Григорій Козловський представив плани будівництва нової, ще більш масштабної та сучасної Академії. Якщо нинішня вважається найкращою в Україні та однією з найкращих у Європі, то «Руху» цього вже замало. Нова споруда буде розрахована на 960 дітей, пропонуючи надсучасні умови для проживання та тренувань. Візуалізація проєкту вже викликає захоплення, попри те, що архітектори ледь встигають за ідеями засновника.

Планується облаштування додаткових полів на локації, включаючи велике гібридне поле. У перспективі, через 20 років, територія має стати освітленим комплексом, де діти зможуть тренуватися цілодобово.

Інновації в Інфраструктурі та Освіті

ФК «Рух» Григорія Козловського продовжує інвестувати в інновації. Закуплено чотири нових футбольних поля з ультрасучасним покриттям, яке вже використовують такі клуби, як «Аякс», ПСВ та «Вердер». Це покриття, за словами Козловського, є “космосом” за своїми характеристиками. Чотири таких поля, а також повноцінний великий манеж (перший у Західній Україні), планується збудувати на базі Маркевича.

Окрім спортивного розвитку, «Рух» робить значний акцент на освіті. Підписано попередню угоду з британською школою «British School» про відкриття філії прямо на території академії. Тут навчатиметься близько 150 дітей у класах з англомовними вчителями. Це буде школа зі спортивним профілем, яка надасть вихованцям можливість отримати ультрасучасну освіту паралельно з футбольними тренуваннями. Мета – дати дітям найкращу можливу освіту, оскільки не всі стануть професійними футболістами, але всі мають шанс стати сильними, мудрими та освіченими українцями.

Григорій Козловський запрошує до «сім’ї Руху»

Григорій Петрович Козловський наголосив, що Академія «Руху» розвивається, стає сильнішою, сучаснішою та потужнішою. Він закликав батьків не боятися і приїжджати, підкресливши, що «Рух» є флагманом та лідером дитячого академічного футболу в Україні та готовий надати умови, які можна не отримати навіть у Європі.

Клуб продовжує реалізацію своїх амбітних планів, обіцяючи багато приємних сюрпризів для своїх прихильників та подальший ріст та розвиток. Ідеальний вік для набору в Академію визначено як 8-9 років, оскільки саме в цей період діти можуть отримати найефективніше технічне навчання.

«Ласкаво просимо у Рух, ласкаво просимо у сім’ю Руху», – завершив свій звіт Григорій Козловський, підкресливши відкритість та готовність клубу приймати нові таланти.

Григорий Козловский рассказал об успехах Академии ФК «Рух» и анонсировал строительство сверхсовременного комплекса

Основатель футбольной академии и футбольного клуба «Рух» Львов, Григорий Козловский, представил амбициозные планы на будущее клуба, главным из которых стало анонсирование строительства новой сверхсовременной академии. Во время своего выступления он также подвел итоги трех лет работы, подробно остановившись на достижениях уже существующей Академии.

Григорий Козловский вспомнил 2018 год, когда зарождалась мечта о создании мощной футбольной академии. Он отметил, что в начале эта мечта не только не получала поддержки, но и сталкивалась со значительными препятствиями, которые приходилось преодолевать в течение 2018-2020 годов. Несмотря на все, идея была реализована, и сейчас пришло время подвести итоги и поделиться дальнейшим видением.

Достижения Академии: Воспитанники и Результаты

Козловский подчеркнул значительные успехи Академии за последние три года. На сегодняшний день в Академии проживает почти 300 детей, которые находятся на полном содержании клуба – им обеспечивается питание, лечение, обучение и одежда абсолютно бесплатно. Это, по его словам, самые талантливые дети Украины.

Среди ключевых достижений отмечено:

– Первый воспитанник в Национальной сборной: Алексей Сыч стал первым игроком, воспитанным Академией, который достиг уровня Национальной сборной.

– Дебюты за молодежные команды: Более 11 воспитанников уже дебютировали за команду U-21.

– Представительство в сборных: Большое количество детей играет в разных возрастных группах Национальной сборной Украины, включая олимпийских сборников.

– Успехи в ДЮФЛ: Команды Академии и ДЮСШ «Рух» (в структуре клуба) демонстрируют лидерские позиции. Команда 2011 года рождения занимает первое-второе места. Команды 2010, 2009 и 2008 годов являются безоговорочными лидерами западного региона, задавая тон и стимулируя другие команды.

– Победы на турнирах: Особая гордость – победа команды 2011 года рождения на престижном международном турнире One Cup в Польше, где среди соперников были гранды европейского футбола (Ювентус, Спортинг, Бенфика, Эвертон, Манчестер Юнайтед). Команда 2012 года заняла второе место, уступив Спортингу лишь по пенальти.

– Зимний Кубок ДЮФЛ: Второй раз подряд команды «Руха» стали чемпионами Зимнего Кубка ДЮФЛ. В этом году победу одержали дети 2010 года рождения, играя против старших на год соперников, при этом одержав уверенные победы над академиями «Карпат» и «Полесье».

Григорий Козловский подчеркнул, что успехи на соревновательном уровне и представительство воспитанников в сборных является прямым результатом работы Академии.

Масштаб и социальная миссия

Структура ФК «Рух» является крупнейшей спортивной структурой в Украине по количеству детей, занимающихся футболом, подчеркнул Григорий Козловский. Непосредственно в ДЮСШ занимается более 4000 детей, а еще около 2500 детей тренируются в клубах-партнерах, с которыми «Рух» имеет соглашения о сотрудничестве. География партнерства охватывает различные регионы Украины, включая Ивано-Франковск, Тернополь, Киев, Одессу.

Особо отмечено, что во всех структурах «Руха» (Академия и ДЮСШ) занимается около 800 детей военнослужащих. Это является важным и принципиальным направлением работы, что является проявлением благодарности тем, кто защищает страну.

Григорий Козловский также рассказал о философии Клуба и развитии игроков: «Основная философия клуба – как можно быстрее интегрировать молодых воспитанников в первую команду. В «Рухе» игроки в возрасте 20-21 года уже считаются опытными. Клуб не боится продавать 5-7 игроков этого возраста, поскольку это является частью философии развития и способом зарабатывать средства для функционирования. Главное – освобождать место для еще более молодых игроков, которые растут снизу. Ожидается, что уже в ближайшее время в Премьер-лиге могут засиять звездочки в возрасте 17-18 и даже 15 лет».

Будущее Академии: новый сверхсовременный комплекс

Григорий Козловский представил планы строительства новой, еще более масштабной и современной Академии. Если нынешняя считается лучшей в Украине и одной из лучших в Европе, то «Руху» этого уже мало. Новое сооружение будет рассчитано на 960 детей, предлагая сверхсовременные условия для проживания и тренировок. Визуализация проекта уже вызывает восхищение, несмотря на то, что архитекторы едва успевают за идеями основателя.

Планируется обустройство дополнительных полей на локации, включая большое гибридное поле. В перспективе, через 20 лет, территория должна стать освещенным комплексом, где дети смогут тренироваться круглосуточно.

Инновации в Инфраструктуре и Образовании

ФК «Рух» Григория Козловского продолжает инвестировать в инновации. Закуплено четыре новых футбольных поля с ультрасовременным покрытием, которое уже используют такие клубы, как «Аякс», ПСВ и «Вердер». Это покрытие, по словам Козловского, является «космосом» по своим характеристикам. Четыре таких поля, а также полноценный большой манеж (первый в Западной Украине), планируется построить на базе Маркевича.

Кроме спортивного развития, «Рух» делает значительный акцент на образовании. Подписано предварительное соглашение с британской школой «British School» об открытии филиала прямо на территории академии. Здесь будет учиться около 150 детей в классах с англоязычными учителями. Это будет школа со спортивным профилем, которая предоставит воспитанникам возможность получить ультрасовременное образование параллельно с футбольными тренировками. Цель – дать детям лучшее возможное образование, поскольку не все станут профессиональными футболистами, но все имеют шанс стать сильными, мудрыми и образованными украинцами.

Григорий Козловский приглашает в «семью Руха»

Григорий Петрович Козловский отметил, что Академия «Руха» развивается, становится сильнее, современнее и мощнее. Он призвал родителей не бояться и приезжать, подчеркнув, что «Рух» является флагманом и лидером детского академического футбола в Украине и готов предоставить условия, которые можно не получить даже в Европе.

Клуб продолжает реализацию своих амбициозных планов, обещая много приятных сюрпризов для своих поклонников и дальнейший рост и развитие. Идеальный возраст для набора в Академию определен как 8-9 лет, поскольку именно в этот период дети могут получить наиболее эффективное техническое обучение.

«Добро пожаловать в Рух, добро пожаловать в семью Руха», – завершил свой отчет Григорий Козловский, подчеркнув открытость и готовность клуба принимать новые таланты.