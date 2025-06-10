ФІРМА З КИЄВА «ПЕРЕХИТРИЛА» ДЕРЖАВУ В ТЕНДЕРНІЙ ЗМОВІ НА 6,5 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЗБИТКІВ

Про це повідомляє Борис Кушнірук у Блозі на Censor.net:

Повномасштабна російська військова агресія триває, але це не змінює звичок деяких українських бізнесменів і можновладців. Вони вкотре намагаються обікрасти державу, відверто шахраюючи з тендерними закупівлями.

Один із таких прикладів, здається, ми бачимо на прикладі тендеру на закупівлю 176 мультимедійних панелей BenQ для дніпровських шкіл. Існує висока ймовірність, що київська компанія «Інтерактивні системи навчання» (ІСН) зіграла ключову роль у тендерній змові, внаслідок якої ці панелі були придбані за ціною, суттєво вищою за ринкову.

Задля цього була використана одна з класичних схем: переможна ціна може бути завищеною, а двоє «конкурентів», які начебто беруть участь у тендері, зрештою добровільно відмовилися від угоди, залишивши переможцем саме ІСН. Якщо ці дані підтвердять компетентні органи, то збитки для бюджету можуть становити щонайменше шість із половиною мільйонів гривень — кошти, які могли б бути використані на інші потреби.

Продемонструю, як все це робиться в Україні.

І. ДРУЗІ-КОНКУРЕНТИ

Наприкінці минулого року Управління освіти Дніпровської міської ради оголосило закупівлю (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-12-017019-a) на придбання комплектів мультимедійного обладнання на понад 30 мільйонів гривень. Це досить значна сума для воєнного часу, але аномалії тут немає, оскільки в рамках виділеної Міністерством освіти субвенції (https://life.pravda.com.ua/society/yak-rozpodilili-subvenciyu-na-nush-2024-mizh-oblastyami-poyasnennya-mon-303157/) значна кількість громад проводить подібні закупівлі, різниця лише в кількості одиниць.

Дивувати має інше: аж два учасники (ФОП Борбенчук та ФОП Рудик) подали свою пропозицію, а потім послідовно відмовились від підписання контракту. У кінцевому результаті виграв учасник з пропозицією, що вище на понад 3 млн. гривень. Мова йде про компанію ТОВ “ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ” (далі – ТОВ «ІСН») з Києва.

Про компанію

Компанія була заснована у 2018 році, але майже не брала участі в публічних закупівлях, натомість лише за листопад та грудень того року виграла контрактів майже на 140 мільйонів гривень. Загалом за 2024 рік компанія отримала 367 419 000 грн, з яких близько 157 000 000 гривень бюджетних коштів за виконання 407 контрактів від держави.

Джерело: https://clarity-project.info/edr/42216158/finances

Відповідно до офіційної інформації, в компанії працює лише 5 осіб

Джерело: https://clarity-project.info/edr/42216158/yearly-finances

Компанія ТОВ «ІСН» має близькі кадрові та бізнес-зв’язки із ТОВ «Едді Україна». Раніше у себе на сайті ТОВ «ІСН» зазначали, що є партнером ТОВ «Едді Україна». Компанія ІСН подала заявку в МОН на гриф на програмне забезпечення Едді. І дійсно, поточний директор «Едді» – Іван Волков ще недавно був директором ТОВ «ІСН». Зараз директор ТОВ «ІСН» – батько Івана, Володимир. Окрім цього, вищезгаданий Борбенчук Сергій Володимирович є засновником та директором компанії зі схожою назвою – ТОВ «Едді навчання», що може свідчити про пов’язаність цих трьох компаній.

Тендерна змова

Поцікавившись історією взаємодії учасників закупівлі, можна побачити, що ТОВ «ІСН» не вперше стикається із ФОП Борбенчук та ФОП Рудик, які відмовились підписувати контракт у закупівлі панелей для шкіл м. Дніпро. Загалом вони зустрічались у більш ніж 40 закупівлях. ФОПи заходили з нижчою ціною, а потім відмовлялися підписувати договір. Так, наприклад, у закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-05-015052-a), яка відбулась на 7 днів раніше, ФОП Борбенчук так само відмовився на користь ТОВ «ІСН», які вийшли із пропозицією на 400 000 гривень вище. Таких прикладів багато (тендер на 3,7 млн. – https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-25-009892-a, тендер на 3,8 млн. -https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-13-001414-a тощо)

Перелік закупівель де учасники, потенційно, могли увійти в зговір. Джерело: https://clarity-project.info/tenders?tenderer=42216158%2B3345209293&redir=true

Що цікаво, ФОП Борбенчук є платником єдиного податку на 2-й групі. Ліміт доходу платників єдиного податку другої групи у 2024 році становить 5 921 400 грн (834 мін. зарплати). Не зовсім зрозуміло, на що надіявся даний учасник, подаючи пропозицію 20+ мільйонів з терміном постачання і оплати до кінця року.

А ось нещодавно був оголошений ще один тендер (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-25-009892-a), де присутні всі троє учасників. Часу на подачу пропозицій було 3 дні, але якось так «збіглося», що 3 вищезгадані компанії наклали електронні підписи фактично в один час – 21:34, 21:50, 22:12. Схожі часові терміни подачі зустрічаються у багатьох закупівлях, де бере участь вищезгадана трійка.

Як вказує досвід, подібні «збіги» є одним із ключових критеріїв тендерної змови.

СХЕМА

Одним із найбільших проступків (чи злочинів) у державних закупівлях є змова учасників. У законодавстві це називається антиконкурентними узгодженими діями, регулює це питання Антимонопольний комітет України. За виявлення змови на учасника накладається штраф у розмірі 10% від річного обороту та заборона брати участь у закупівлях протягом 3-х років. Хоча, насправді, за такі дії у США можна з легкістю отримати судовий вирок щонайменше на 10 років ув’язнення.

Як виглядає поширена схема змови:

Певний бізнес має декілька підконтрольних компаній (ТОВки та ФОПи). Щоб виграти в тендері потрібно запропонувати найнижчу ціну, але ризикувати не хочеться, тому недобросовісний бізнес подає пропозиції від 2-3 своїх компаній, і якщо все вдалося, відмовляється від підписання контракту на користь компанії, яка подала вищу ціну, щоб заробити різницю.

Це чистої води шахрайство, шахрайство у тендерній сфері, де жертвою стає держава та, відповідно, платники податків.

ПОТЕНЦІЙНА ПЕРЕПЛАТА

Цікавий також інший аспект тендеру, про який згадав на початку.

У ньому ІСН запропонувала ціну 136 362 гривень за панель BENQ з комп. модулем (23 999 712 грн за 176 шт.). Ось як виглядає специфікація учасника в цій закупівлі:

В інтернеті за таку панель просять від 67 000 гривень:

Джерело: https://unified.com.ua/ua/p2372726037-interaktivnaya-panel-benq.html

ще від 42 000 за вбудований комп’ютерний модуль:

Джерело: https://unified.com.ua/ua/p2392107598-modulnyj-ops-kompyuter.html

та мобільна стійка від 14 000 гривень:

Джерело: https://unified.com.ua/ua/p2395257589-mobilna-stijka-dlya.html

Тобто разом виходить 123 000, що суттєво дешевше, ніж ціна, яку пропонує ТОВ «ІСН» (з огляду на кількість – це різниця в 2,7 мільйони). Але це роздрібні ціни. Коли мова йде про опт, ціни суттєво дешевші і не треба ходити далеко для прикладу.

У закупівлі Коростенської міськради https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-28-011136-a, яка відбулась пізніше (тобто про товарний дефіцит мова не йде), ТОВ «ІСН» пропонував ціну 99 650 грн за 20 шт. аналогічних панелей:

Таку ж ціну ТОВ «ІСН» запропонував і Височанській сільській раді лише за 1 шт. аналогічного товару – https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-19-015484-a, тобто питання не в кількості.

В чому ж причина такої високої ціни саме для закладів м. Дніпро? Адже різниця може сягати понад 6 500 000 гривень (вартість 176 панелей по 99 тисяч становить 17 424 000).

Підсумок

Підсумовуючи, невелике розслідування показує, що закупівля 176 мультимедійних панелей для дніпровських шкіл могла відбутися за завищеною майже вдвічі ціною завдяки ймовірній змові між київською компанією «Інтерактивні системи навчання» та пов’язаними ФОПами: конкуренти синхронно подали пропозиції й зрештою добровільно відмовилися, давши перемогти ІСН, що обійшлося бюджету орієнтовно в 6,5 млн грн потенційної переплати. Автор статті передає зібрані докази до низки компетентних органів й залишає матеріал відкритим для коментарів усіх згаданих сторін.