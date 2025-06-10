Франція запропонувала варіанти фінансування зброї для ЗСУ – новини LB.ua

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Франція на переговорах у Києві вийшла з пропозицією шляхів фінансування закупівлі зброї та техніки для задоволення потреб Сил оборони України.

Як повідомили в українському Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з французькою делегацією на чолі з уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних Сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Валерій Чуркін наголосив, що Україна готова до припинення вогню. Однак те, що Росія нарощує свій військовий потенціал, проводить наступальні дії, свідчить, що ворог має намір продовжувати війну.

Тому Україна шукає додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво.Під час зустрічі делегації також обговорили можливі механізми фінансування нових проєктів постачання озброєння і військової техніки Україні.

  • Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французькі компанії вироблятимуть дрони на українській землі.
  • У Києві перед цим відбулися переговори заступника міністра оборони України Миколи Шевцова з військовою делегацією Франції, де обговорювали поглиблення оборонної співпраці.



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