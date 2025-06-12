Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Національною поліцією викрило ще одного правоохоронця з Дніпра, який, за версією слідства, брав участь у масштабній корупційній схемі. Двоє співробітників правоохоронних органів, що працювали в одному підрозділі, звинувачуються у незаконному видаленні інформації з бази даних про осіб, які ухилялися від мобілізації. Ця схема дозволяла “ухилянтам” уникнути призову за ціну від 1 до 2 тисяч доларів США, повідомляє Завтра.UA.

Слідство встановило, що зловмисники видалили відомості про розшук понад 850 осіб. Це викриття є продовженням серії розслідувань, що свідчать про глибоко вкорінену корупцію серед деяких посадовців.

Минулого тижня вже була затримана колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Наразі вона перебуває в СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Тепер підозру отримав і її колега, якому інкримінують видалення з бази даних понад 350 карток. Йому висунуто звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових злочинах (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362 КК України). Ці статті Кримінального кодексу України передбачають покарання до 8 років позбавлення волі.

Прокуратура Дніпропетровської області здійснює процесуальне керівництво у цій справі. Очікується, що найближчим часом судом буде обрано запобіжний захід і для другого підозрюваного — тримання під вартою без права застави, що підкреслює серйозність звинувачень та рішучість правоохоронних органів боротися з корупцією, особливо під час воєнного стану.