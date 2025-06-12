На Черкащині викрили корупційну схему, організовану медиками військово-лікарської комісії (ВЛК), які продавали фіктивні довідки військовозобов’язаним. Про це повідомило управління СБУ в Черкаській області, інформує Завтра.UA.

За даними правоохоронців, до схеми були причетні 31-річна головна лікарка та 55-річна секретарка ВЛК однієї з медичних установ області. Вони продавали підроблені довідки про інвалідність чоловікам, які прагнули уникнути мобілізації або списатися з військового обліку.

Секретарку ВЛК затримали під час отримання частини хабара. Під час обшуків у кабінетах підозрюваних вилучили гроші та інші докази їхньої злочинної діяльності.

Деталі та звинувачення

Слідчі, під керівництвом Черкаської обласної прокуратури, вже повідомили секретарці ВЛК про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Головній лікарці інкримінують частину 3 статті 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За вчинені злочини фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі.