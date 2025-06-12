Недоторканних немає: на Одещині викрито схему втечі від мобілізації за участі військового

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Військовий допомагав ухилянтам тікати з України

На Одещині правоохоронцями викрито злочинну групу, яка за 10 500 доларів США з особи організовувала незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що до складу групи входив чинний військовослужбовець. Це підкреслює глибоко вкорінену проблему корупції, яка підриває обороноздатність країни в умовах повномасштабної війни, повідомляє Завтра.UA.

Організатори схеми обіцяли повний “трансфер під ключ” до Молдови. Кожен з трьох ділків мав чітко розподілені ролі: один контактував з “клієнтами” та брав передоплату, інший відповідав за логістику, а третій, використовуючи вантажівку, доставляв ухилянтів до прикордоння. Затримання відбулося під час спроби переправити чергового “клієнта”. Одного з організаторів і самого ухилянта взяли “на гарячому” в дорозі, а двох інших — в Одесі, після отримання основної суми “гонорару”.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 грн кожному. Це рішення є важливим кроком у боротьбі з подібними злочинами, але лише комплексний підхід зможе викорінити корупцію та зменшити кількість тих, хто прагне уникнути мобілізації незаконним шляхом.

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