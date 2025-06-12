Нічний кошмар у Харкові: дрони РФ цілеспрямовано атакували житлові квартали, постраждали діти

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Харків знову атакували дрони, школи та діти – під прицілом

Харків знову став мішенню для російських ударних дронів у ніч проти 12 червня. Це вже друга поспіль ніч, коли ворог атакує місто, спричинивши руйнування та поранення, зокрема, серед дітей, інформує Завтра.UA.

Близько 01:37 місто здригнулося від вибухів, коли російські війська застосували ударні дрони типу “Шахед”. Загалом зафіксовано 11 влучань та ще один нездетонований безпілотник.

Діти серед постраждалих

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про двох постраждалих на Салтівці – дівчат 12 та 16 років. У них діагностовано гостру реакцію на стрес. Загалом, за попередньою інформацією, щонайменше 12 людей отримали поранення, четверо з них – діти. Це свідчить про цинізм ворога, який не гребує цілити у житлові райони та об’єкти цивільної інфраструктури.

Масштабні руйнування: школи, дитсадки, будинки

Удари припали на Шевченківський та Слобідський райони міста. Один із “прильотів” влучив у подвір’я школи, вибивши вікна. Під обстріли також потрапили житлові будинки, дитячі садки та інші інфраструктурні об’єкти. Пошкоджено десятки автомобілів, вибито шибки у школах та житлових будинках.

Пожежі спалахнули на територіях житлових будинків та освітніх закладів. Уламки дронів падали навіть біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав громадян не нехтувати безпекою до офіційного відбою тривоги, адже ворожі безпілотники ще перебували у повітрі.

Нічна робота служб

Протягом ночі рятувальні служби безперервно працювали над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують кожен факт воєнного злочину.

Нагадаємо, що Росія вже другу ніч поспіль атакує Харків дронами. У ніч на 11 червня ворог також завдав масованого удару 17 БпЛА типу “Герань-2” по Слобідському та Основ’янському районах, що призвело до влучань у багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики та підприємства.

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