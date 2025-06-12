Німецька парламентська група “Союз 90/Зелені” (Зелені) чинить потужний тиск на уряд Німеччини, закликаючи до рішучих дій проти російського енергетичного гіганта. Ця вимога є прямим наслідком того, що Москва проігнорувала ультиматум, висунутий місяць тому канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спільно з лідерами Франції, Польщі та Великої Британії під час їхнього візиту до Києва, повідомляє Завтра.UA.

Згідно з тим ультиматумом, якщо протягом 30 днів Росія не припинить вогонь в Україні, санкції проти неї будуть посилені. Проте, як зазначає німецький щотижневий журнал Spiegel, нових обмежень від Німеччини досі не з’явилося, хоча бойові дії в Україні продовжуються.

Час для рішучих дій

Тепер “Зелені” закликають уряд Мерца дотримуватися обіцянок. “Німецький уряд має діяти і експропріювати Rosneft Deutschland”, – заявив речник з питань енергетичної політики “Зелених” Міхаель Келлнер.

Російська нафтова компанія “Роснєфть” досі володіє більшістю акцій нафтопереробного заводу в Шведті (Бранденбург), а також меншими частками в нафтопереробних заводах у Баден-Вюртемберзі та Баварії. Хоча з 2022 року німецька “дочка” компанії перебуває під управлінням уряду Німеччини, її власником досі юридично залишається “Роснєфть”.

У разі націоналізації “Зелені” пропонують перевести можливу компенсацію Росії на спеціальний рахунок і заморозити її до закінчення війни в Україні.

“Це було б солідарністю з нашими друзями в Європі і чітким сигналом Путіну”, – підкреслив Келлнер, додавши, що такі дії також забезпечать безпеку працівників нафтопереробних заводів.

Заклик до ЄС та нові санкції

“Зелені” також закликають уряд Мерца чинити тиск на Європейський Союз, щоб питання вилучення активів “Роснєфті” було закріплено у новому, 18-му пакеті санкцій.

У цьому пакеті вже передбачене зниження цінової стелі на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також плани скоротити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи та обмежити діяльність тіньового флоту російських танкерів.