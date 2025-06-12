Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне проведення чергового обміну полоненими, в результаті якого українські військовослужбовці змогли повернутися на батьківщину, інформує Завтра.UA.

“Відбувся новий обмін. Наші повертаються додому”, — написав глава держави у своєму повідомленні.

За словами президента, серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники. Усі вони потребують медичної допомоги після тривалого перебування в полоні.

“Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обов’язково буде надана необхідна допомога”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це вже другий етап спеціальної операції з повернення важкопоранених і важкохворих українських захисників. Такі обміни є пріоритетом для українського керівництва, оскільки дозволяють врятувати життя військовослужбовців, які потребують термінової медичної допомоги.

Серед звільнених українських воїнів є ті, кого вважали зниклими безвісти, — Координаційний штаб.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, ДШВ, ВМС, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, ДПСУ та Нацгвардії, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років.

Детальна інформація щодо кількості звільнених та умов обміну поки що не розголошується з міркувань безпеки майбутніх операцій.

Обмін полоненими залишається одним із ключових гуманітарних питань під час російсько-українського конфлікту. Українська влада продовжує докладати зусиль для повернення всіх захисників України додому.