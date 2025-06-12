Кіт Келлог окреслив шлях до завершення конфлікту в Україні

Спеціальний представник президента США з питань України, Кіт Келлог, поділився своїми міркуваннями щодо потенційного завершення російської агресії проти України. Про це він розповів виступаючи на форумі Німецького фонду Маршалла. За його словами, ознайомившись як з українськими, так і з російськими пропозиціями, він має “почуття впевненості” щодо можливого “кінцевого стану” конфлікту.

Келлог висловив переконання, що шлях до мирної угоди є “виграшним”, що він трактує як можливість досягнення домовленості про мир. Він уточнив, що під “кінцевим станом” може матися на увазі всеохоплююче припинення вогню “на місці”, тобто на фактичній території, де перебувають війська.

Після досягнення припинення вогню, Сполучені Штати очікують повернення викрадених українських дітей та обмін полоненими. Далі, Келлог сподівається на повернення Росії до співпраці на міжнародній арені, порівнявши це з “Лігою Націй”, де “всі працюють разом” для довгострокового співіснування.

Келлог також високо оцінив лідерські якості Президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він повідомив про це Президенту США.

“З часів Авраама Лінкольна у нас не було американського президента, якому б довелося робити те, що зробив президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі”, – підкреслив Келлог.