Григорій Козловський – ФК «Рух» і Onur Group Ukraine продовжують стратегічне партнерство, відкриваючи нові горизонти для українського футболу

Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський та СЕО компанії Onur Group Емре Караахметоглу офіційно закріпили продовження співпраці ще на два роки. Це важливе рішення знаменує новий етап у розвитку львівського клубу, ґрунтуючись на взаємній довірі, спільних цінностях та глибокій пристрасті до футболу.

Надійне партнерство з 2020 року

Львівський «Рух» та його генеральний партнер Onur Group Ukraine розпочали спільний шлях ще у 2020 році, і за цей час їхні відносини перетворилися на міцний та надійний союз. Onur Group Ukraine – це частина великої міжнародної компанії Onur Group, яка відома своїми масштабними проєктами в будівництві та ремонті доріг, мостів та іншої інфраструктури в країнах Східної Європи та Близького Сходу.

Для Onur Group Ukraine підтримка спорту, і футболу зокрема, є ключовим напрямком соціальної відповідальності. Головний координатор компанії Емре Караахметоглу наголосив: «Ми раді продовжити співпрацю з «Рухом» і бути частиною цього проєкту, допомагаючи у його зростанні. Особливо цінним для нас є створення клубом дитячої Академії, адже діти заслуговують на здорове та щасливе дитинство, і ми прагнемо підтримати їх у здійсненні мрій».

Григорій Козловський про цінність партнера у складні часи

Григорій Козловський особливо відзначив непохитну відданість Onur Group Ukraine, яка продовжувала підтримувати Україну навіть після початку повномармасштабного вторгнення.

“Для нас це знаменна подія – ми втретє подовжуємо партнерство з міжнародним гігантом Onur Group! Це справжнє свідчення того, що наш клуб зростає і виходить на абсолютно новий, якісний рівень”, – емоційно заявив Григорій Козловський. Він підкреслив, що Onur Group – це серйозна компанія, що працює по всьому світу і з великою ретельністю обирає своїх партнерів, тому для клубу надзвичайно приємно і почесно бути частиною цього співробітництва з Onur Group Ukraine.

Григорій Петрович Козловський також особливо відзначив вірність та підтримку Onur Group. “Ця компанія завжди була нашою опорою, від самого заснування клубу. Навіть коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Onur Group залишилася в Україні, продовжуючи свою діяльність і роблячи свій внесок у життя країни. Незважаючи на всі труднощі, вони непохитно дотримувалися своїх зобов’язань, що є яскравим показником їхньої високої етики та відповідальності”, – додав Козловський.

Це партнерство, сповнене взаємної довіри, є фундаментом для спільних перемог та відкриває нові можливості для розвитку українського футболу та реалізації важливих соціальних проєктів.

Масштабні плани Григорія Козловського: Академія «Руху» – крок у майбутнє світового футболу

Григорій Козловський анонсував амбітні плани з будівництва нової Академії «Руху», яка перевершить нинішню, вже визнану однією з найкращих в Україні та Європі.

Інновації в інфраструктурі та освіті Академії передбачають:

новий комплексАкадемії розрахований на 960 вихованців

ультрасучасні умови для проживання та тренувань

чотири нових футбольних поля з ультрасучасним покриттям, яке використовують провідні європейські клуби (наприклад, «Аякс», ПСВ, «Вердер»).

“космічне” покриття полів, за їх виняткові характеристики.

відкриття на території Академії філії британської школи«British School», де навчатиметься близько 150 дітей у класах з англомовними викладачами.

Григорий Козловский – ФК «Рух» и Onur Group Ukraine продолжают стратегическое партнерство, открывая новые горизонты для украинского футбола

Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский и СЕО компании Onur Group Эмре Караахметоглу официально закрепили продление сотрудничества еще на два года. Это важное решение знаменует новый этап в развитии львовского клуба, основываясь на взаимном доверии, общих ценностях и глубокой страсти к футболу.

Надежное партнерство с 2020 года

Львовский «Рух» и его генеральный партнер Onur Group Ukraine начали совместный путь еще в 2020 году, и за это время их отношения превратились в крепкий и надежный союз. Onur Group Ukraine – это часть крупной международной компании Onur Group, которая известна своими масштабными проектами в строительстве и ремонте дорог, мостов и другой инфраструктуры в странах Восточной Европы и Ближнего Востока.

Для Onur Group Ukraine поддержка спорта, и футбола в частности, является ключевым направлением социальной ответственности. Главный координатор компании Эмре Караахметоглу отметил: «Мы рады продолжить сотрудничество с «Рухом» и быть частью этого проекта, помогая в его росте. Особенно ценным для нас является создание клубом детской Академии, ведь дети заслуживают здорового и счастливого детства, и мы стремимся поддержать их в осуществлении мечты».

Григорий Козловский о ценности партнера в сложные времена

Григорий Козловский особо отметил непоколебимую преданность Onur Group Ukraine, которая продолжала поддерживать Украину даже после начала полномасштабного вторжения.

«Для нас это знаменательное событие – мы в третий раз продлеваем партнерство с международным гигантом Onur Group! Это настоящее свидетельство того, что наш клуб растет и выходит на совершенно новый, качественный уровень», – эмоционально заявил Григорий Козловский.

Он подчеркнул, что Onur Group – это серьезная компания, работающая по всему миру и с большой тщательностью выбирающая своих партнеров, поэтому для клуба чрезвычайно приятно и почетно быть частью этого сотрудничества с Onur Group Ukraine.

Григорий Петрович Козловский также особо отметил верность и поддержку Onur Group. «Эта компания всегда была нашей опорой, с самого основания клуба. Даже когда началось полномасштабное вторжение, Onur Group осталась в Украине, продолжая свою деятельность и делая свой вклад в жизнь страны. Несмотря на все трудности, они стойко придерживались своих обязательств, что является ярким показателем их высокой этики и ответственности», – добавил Козловский.

Это партнерство, полное взаимного доверия, является фундаментом для совместных побед и открывает новые возможности для развития украинского футбола и реализации важных социальных проектов.

Масштабные планы Григория Козловского: Академия «Руха» – шаг в будущее мирового футбола

Григорий Козловский анонсировал амбициозные планы по строительству новой Академии «Руха», которая превзойдет нынешнюю, уже признанную одной из лучших в Украине и Европе.

Инновации в инфраструктуре и образовании Академии предусматривают: