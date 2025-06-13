У Києві викрили двох місцевих мешканців, які, за даними слідства, налагодили прибутковий корупційний бізнес на ухилянтах. За 13 тисяч євро вони обіцяли чоловікам призовного віку безперешкодний перетин українсько-словацького кордону в обхід офіційних пунктів пропуску, інформує Завтра.UA.

Святошинська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру двом фігурантам, які організували незаконну схему переправлення громадян України. За версією слідства, їхня “послуга” включала трансфер до Мукачева на Закарпатті, а звідти — піший перехід до Словаччини.

Оплату за корупційний “сервіс” зловмисники вимагали двома частинами: 1 тисяча євро авансу та решта 12 тисяч євро безпосередньо перед поїздкою на Закарпаття. Саме під час отримання другої частини суми, а саме 12 тисяч євро, організаторів схеми затримали правоохоронці.

Цей випадок вкотре підкреслює проблему корупції, яка процвітає на тлі воєнного стану та мобілізації, де деякі особи намагаються нажитися на чужому бажанні уникнути військової служби. Затриманим інкримінують злочин за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.