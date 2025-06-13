Новий раунд переговорів у Стамбулі: Україна назвала єдину умову

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мирні переговори

Нові мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі поки що залишаються під питанням. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга чітко заявив, що Київ не бачить сенсу в продовженні діалогу, якщо він не буде зосереджений на головному — предметній розмові про припинення вогню. Про це повідомило «Радіо Свобода», інформує Завтра.UA.

За словами очільника МЗС, для України ключовим є досягнення припинення вогню, і саме це має бути головною темою будь-яких подальших переговорів.

«Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання, – наголосив міністр. – Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів».

Сибіга зазначив, що Україна готова до такої зустрічі, якщо вона дійсно наближатиме мир і вирішуватиме ключові питання. Він повторив, що пріоритетом для Києва є саме досягнення перемир’я та зупинення вогню. Таким чином, перспективи нових переговорів у Стамбулі, чи деінде, безпосередньо залежать від готовності російської сторони обговорювати конкретні кроки щодо припинення бойових дій.

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