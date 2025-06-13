Трамп прокоментував атаки Ізраїлю: “Іранські радикали мертві, і буде тільки гірше”

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Президент США Дональд Трамп, реагуючи на останні атаки Ізраїлю, висловив жорстку позицію щодо Ірану, заявивши, що іранські радикали “всі мертві”, і ситуація для Тегерана “буде тільки гірше”. Про це він написав у своїх соціальних мережах, посилаючись на інформацію про ізраїльські удари,  повідомляє Завтра.UA.

Трамп підкреслив, що за час свого президентства він надавав Ірану численні можливості для укладення угоди, проте Тегеран “просто не зміг цього зробити”.

Очільник Білого дому також наголосив на військовій могутності США, заявивши, що країна виробляє “найкраще і найсмертоносніше військове обладнання у світі”. Він додав, що Ізраїль “має і отримає багато з цього”.

“Ще є час припинити цю різанину, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими”, — попередив Трамп. Він закликав Іран “укласти угоду, поки ще щось залишилося, і врятувати те, що колись називалося Іранською імперією”.

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