Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув нещодавні повідомлення про новий масштабний наступ Росії, назвавши їх “російським наративом”. В інтерв’ю німецькому виданню Bild, український лідер підкреслив, що російські війська “м’яко кажучи, не такі вже й успішні” у своїх спробах просунутися вперед, інформує Завтра.UA.

Зеленський зазначив, що Україна вже майже три тижні відбиває посилені атаки, що свідчить про неефективність російських операцій. Він також розвінчав припущення про те, що масовані атаки безпілотників, в яких фігурувало до 500 дронів, є помстою за “Операцію “Павутинка”, назвавши це “дурницями”. За словами Президента, російський диктатор Володимир Путін постійно “шукає приводи для нападу на Україну” і “просто не хоче припинення війни”.

Путін не хоче миру: Зеленський розкриває приховані цілі переговорів та критикує санкції

Зеленський в інтерв’ю Bild заявив, що Володимир Путін не прагне миру, а використовує переговори як засіб уникнення санкцій та ізоляції України. Зеленський наголосив, що Путін прагне створити “дипломатичний міст” з Україною без участі європейських та американських партнерів, щоб вплинути на позицію Дональда Трампа та запобігти посиленню санкцій проти Росії.

“Важливо, щоб вони показали Трампу, що між Україною та Росією існує дипломатичний міст”, – пояснив Зеленський, додавши, що це дає Путіну можливість маніпулювати: “Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде”. Український лідер підкреслив, що “тривала війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна”, оскільки він не витримує протистояння з союзниками України та дії санкцій.

“Трамп бачить, що Росія нечесна”: Зеленський вірить у силу Америки для припинення війни

Незважаючи на складні відносини з Дональдом Трампом, Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що американський лідер “бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни”. В інтерв’ю Bild в Одесі, Зеленський припустив, що “Росія просто бреше Трампу”, і висловив надію, що США використають свою силу для припинення війни.

Зеленський, уникаючи прямої критики Трампа, зазначив, що “історично не може бути нічого важливішого для нього, ніж відновлення миру у світі”. Він закликав Трампа “запровадити санкції, щоб Путін одразу сказав: “Давайте поговоримо про припинення війни””. Український лідер підкреслив, що основна помилка санкційної політики полягала в їх повільному впровадженні, що дозволило Росії адаптуватися. “Путін хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції”, – заявив Зеленський, наголошуючи на необхідності негайних та рішучих дій.