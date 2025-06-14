Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

Фонд Андрія Матюхи, засновника компанії Favbet, у партнерстві з Good Donations передав Національній дитячій лікарні «Охматдит» передову хірургічну систему Thompson. Вартість повного комплекту обладнання склала 2,2 млн грн.

Від грального бізнесу до дитячої хірургії: Фонд Андрія Матюхи оснастив «Охматдит»

Система Thompson є світовим стандартом у складних операціях. Вона забезпечує:

надійну фіксацію тканин,

вільні руки хірургу,

чіткий огляд

можливість працювати точніше і швидше.

Це суттєво знижує ризики ускладнень під час операцій у дітей з онкологічними захворюваннями, вродженими вадами чи мінно-вибуховими травмами. За перші два місяці (квітень-травень 2025 року) з новим обладнанням в «Охматдиті» вже провели понад 60 успішних операцій.

Ця допомога є логічним продовженням діяльності Фонду Андрія Матюхи, який зосереджується на проєктах у сферах охорони здоров’я, культури та підтримки Сил Оборони.

Ініціатива Андрія Матюхи демонструє, як кошти від легального грального бізнесу спрямовуються на вирішення критичних соціальних завдань, зокрема в дитячій медицині.

Favbet Андрія Матюхи: шлях від грального бізнесу до благодійності – це щирий порив чи вдалий іміджевий хід?

Фонд Андрія Матюхи, заснований у 2025 році, продовжує благодійні ініціативи Favbet Foundation, де Матюха обіймав посаду президента з 2020 року. Поточна закупівля для «Охматдиту» є черговим кроком у співпраці з Good Donations.

Андрій Валерійович Матюха, 1972 року народження, розпочав свою підприємницьку діяльність у 1999 році, заснувавши компанію Favbet. Станом на травень 2025 року він є кінцевим бенефіціаром понад 20 компаній групи Favbet, що працюють в Україні, Хорватії, Румунії, а також мають представництва в Бразилії та на Мальті.

У 2020 році Андрій Матюха також був причетний до відкриття першого легального казино в Києві – Billionaire Casino.

Цікаво, що у 2025 році управління групою компаній Favbet було перереєстровано на його сина, Дмитра Матюху.