Андрій Матюха – філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» – шлях до спасіння душі чи іміджу

Опубліковано

Фонд Андрія Матюхи, засновника компанії Favbet, у партнерстві з Good Donations передав Національній дитячій лікарні «Охматдит» передову хірургічну систему Thompson. Вартість повного комплекту обладнання склала 2,2 млн грн.

15 Foto1 Андрій Матюха - філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» - шлях до спасіння душі чи іміджу

Від грального бізнесу до дитячої хірургії: Фонд Андрія Матюхи оснастив «Охматдит»

Система Thompson є світовим стандартом у складних операціях. Вона забезпечує:

  • надійну фіксацію тканин,
  • вільні руки хірургу,
  •  чіткий огляд
  • можливість працювати точніше і швидше.

3 Foto1 Андрій Матюха - філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» - шлях до спасіння душі чи іміджу

Це суттєво знижує ризики ускладнень під час операцій у дітей з онкологічними захворюваннями, вродженими вадами чи мінно-вибуховими травмами. За перші два місяці (квітень-травень 2025 року) з новим обладнанням в «Охматдиті» вже провели понад 60 успішних операцій.

Ця допомога є логічним продовженням діяльності Фонду Андрія Матюхи, який зосереджується на проєктах у сферах охорони здоров’я, культури та підтримки Сил Оборони.

Ініціатива Андрія Матюхи демонструє, як кошти від легального грального бізнесу спрямовуються на вирішення критичних соціальних завдань, зокрема в дитячій медицині.

17 FOto1 Андрій Матюха - філантроп чи бізнесмен? Кейс «Охматдиту» - шлях до спасіння душі чи іміджу

Favbet Андрія Матюхи: шлях від грального бізнесу до благодійності – це щирий порив чи вдалий іміджевий хід?

Фонд Андрія Матюхи, заснований у 2025 році, продовжує благодійні ініціативи Favbet Foundation, де Матюха обіймав посаду президента з 2020 року. Поточна закупівля для «Охматдиту» є черговим кроком у співпраці з Good Donations.

Андрій Валерійович Матюха, 1972 року народження, розпочав свою підприємницьку діяльність у 1999 році, заснувавши компанію Favbet. Станом на травень 2025 року він є кінцевим бенефіціаром понад 20 компаній групи Favbet, що працюють в Україні, Хорватії, Румунії, а також мають представництва в Бразилії та на Мальті.

У 2020 році Андрій Матюха також був причетний до відкриття першого легального казино в Києві – Billionaire Casino.

Цікаво, що у 2025 році управління групою компаній Favbet було перереєстровано на його сина, Дмитра Матюху.

Пов'язані новини

Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту

  • 31 Січня, 2025
  • 0

МАГАТЕ демонструє непохитну позицію надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки фото з відкритих джерел Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вже […]

Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича

  • 24 Січня, 2025
  • 0

Безугла закликала «осмислювати» те, що каже Арестович колаж: glavcom.ua Безугла зазначила, що знає Арестовича особисто, і «ніколи не поділяла хейту в його сторону» Народна депутатка […]

Ексочільник МЗС Кулеба розповів, хто спровадив Залужного у Лондон

Кулеба прокоментував призначення Залужного послом у Великій Британії колаж: «Главком» Кулеба: «Я ніколи не мав бажання бути послом у Великій Британії» Кандидатуру Валерія Залужного на […]