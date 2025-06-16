Переробники тягнуть через Раду 10% мита на експорт сої та ріпаку, бо не готові платити конкурентну ціну – ВАР

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики має відхилити запровадження нового мита у розмірі 10% на експорт сої та ріпаку, яке пропонується запровадити змінами до Податкового кодексу (законопроект 13134). Про це йдеться у заяві Всеукраїнської аграрної ради, яку організація розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“Подані на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики правки до Проєкту Закону України №13134 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладення договорів керованого доступу”, якими встановлюються мита на експорт сої та ріпаку з України є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують Угоду про асоціацію з ЄС”, – йдеться в заяві.

Зокрема, автори відзначають, що малі та більшість середніх аграріїв не можуть самостійно експортувати через малий обсяг належної їм сировини, тому не зможуть скористатися звільненням від мит за умови самостійного експорту, а трейдери будуть змушені знизити закупівельні ціни.

“В Україні вже побудовано достатньо переробних потужностей, щоб переробити всю наявну сировину, єдина причина чому це не відбувається – небажання переробників дати конкурентну закупівельну ціну. Угода про Асоціацію з ЄС не дозволяє вводити нові постійні експортні мита, але не дивлячись на заяви авторів правок, що вони тимчасові, дія мита у розмірі 5% не обмежена в часі”, – сказано в коментарі ВАР.

На думку аграріїв, наслідком запровадження відповідних норм стануть скорочення доходів малих та середніх аграріїв через падіння закупівельних цін. Вже у середньостроковій перспективі це призведе до скорочення посівних площ сої та ріпаку, як це вже відбулося після запровадження «соєвих правок» у 2017 році. “ВАР закликає членів Комітету податкової політики не повторювати помилок попередників та відхилити «олійні» правки”, – сказано в заяві.

Видання Latifundist на своїй сторінці у Facebook наводить фрагмент засідання комітету, на якому заступник його голови, нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк назвав запропоновані правки “шкурою”. “Якщо б ви це зробили через пів року, через пів року, через рік, заздалегідь, весь бізнес попередили — окей, назвіть це державною політикою, протекціонізмом. Коли це робить день в день таким способом — воно виглядає як «шкура», звучить як «шкура» і є «шкура», скоріше за все. Давно я такого підходу в комітеті не бачив. Я до цієї дискусії жодного відношення не маю, з фракцією «Голос» це не погоджувалось і дуже сподіваюсь що ми повернемось до цієї дискусії. Але хочете? Вперед. Не робіть мене співучасником цієї історії”, – заявив народний депутат.

Згідно з даними картки законопроекту, правку про запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку внесли народні депутати Андрій Мотовиловець та Дмитро Кислевський.