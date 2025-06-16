Росія навмисно ускладнює ідентифікацію тіл загиблих — Клименко

Під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

«Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців. Це могло бути зроблено навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», — заявив очільник МВС.

За його словами, Росія регулярно передає тіла у вкрай понівеченому стані, часто — частинами у різних мішках, а в окремих випадках рештки одного загиблого повертають під час різних репатріацій.

Клименко наголосив, що Україна максимально прискорює процес ідентифікації, однак із кожною масштабною репатріацією зробити це стає все складніше.

«Можливо, саме це і є метою росії — ускладнити роботу українських експертів, створити психологічний тиск», — зазначив міністр.

Усі експертизи проводяться ретельно, часто — повторно. У МВС запевняють, що фахівців і технічного обладнання достатньо, однак одночасне надходження великої кількості тіл створює серйозне навантаження на лабораторії та судмедекспертів.