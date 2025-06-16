Ворожі дрони атакували Україну: наслідки нічних обстрілів на Київщині та в Запоріжжі

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У ніч на неділю Київська область та Запоріжжя знову зазнали ворожої атаки ударними дронами

Минула ніч видалася неспокійною для кількох українських регіонів, які зазнали чергових атак російських дронів, інформує Завтра.UA.

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Він отримав різані рани руки та обличчя, йому вже надана медична допомога. Крім того, в одному з населених пунктів області зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарських споруд. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, на місці працюють екстрені служби.

Тим часом у Запоріжжі ворожий удар спричинив пожежу на промисловому підприємстві. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків загоряння. Раніше в місті оголошувалася повітряна тривога, а сили ППО були приведені в бойову готовність. Масштаби пошкоджень наразі встановлюються.

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