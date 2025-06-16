Минула ніч видалася неспокійною для кількох українських регіонів, які зазнали чергових атак російських дронів, інформує Завтра.UA.

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Він отримав різані рани руки та обличчя, йому вже надана медична допомога. Крім того, в одному з населених пунктів області зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарських споруд. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, на місці працюють екстрені служби.

Тим часом у Запоріжжі ворожий удар спричинив пожежу на промисловому підприємстві. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків загоряння. Раніше в місті оголошувалася повітряна тривога, а сили ППО були приведені в бойову готовність. Масштаби пошкоджень наразі встановлюються.