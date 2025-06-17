Розгалужену корупційну схему, що діяла під час закупівель вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів викрили працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній співпраці зі Службою безпеки України (СБУ), інформує Завтра.UA.

За даними слідства, організатори цієї схеми штучно створювали преференції для “потрібної” комерційної компанії, забезпечуючи їй перемогу в державних тендерах, що призвело до збитків бюджету на понад 64 мільйони гривень.

Деталі оборудки

Центральною фігурою схеми виявився начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. За даними слідства, він залучив до своєї діяльності кількох керівників підрозділів однієї з військових частин ЗСУ, а також представників приватної комерційної компанії.

Протягом вересня-жовтня 2024 року посадовці навмисно прописували умови в тендерній документації, які обмежували конкуренцію та усували інших учасників. Це дозволило заздалегідь визначеній компанії здобути перемогу на тендері, запропонувавши товари за ціною, що була на понад 64 мільйони гривень вищою, ніж пропозиції інших учасників.

Слідчі зазначають, що реальні збитки для держави можуть бути значно більшими, оскільки ця комерційна структура постачала техніку для понад 17 військових частин.

Обшуки та підозри

У ході розслідування правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, у службових кабінетах та офісах компанії в Києві, Київській області та Черкасах. Вилучено значну кількість доказів, включаючи документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, печатки та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких наразі встановлюється.

Наразі полковнику-організатору схеми та трьом його спільникам-військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Засновнику та менеджеру комерційної компанії інкримінують пособництво у цьому злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Подальші кроки

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини злочину та виявляють інших можливих співучасників. Найближчим часом до суду буде направлено клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.