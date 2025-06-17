У ніч на 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок цього загинуло щонайменше 14 людей, понад 40 отримали поранення, а в кількох районах міста зафіксовано значні руйнування. Серед загиблих – громадянин США, інформує Завтра.UA.

Найбільше постраждав Солом’янський район, де було пошкоджено гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ) та кілька багатоповерхівок. В одній з них під’їзд повністю зруйновано, рятувальники продовжують розбирати завали.

За словами мера Києва Віталія Кличка, понад 30 постраждалих госпіталізовано. Він також підтвердив загибель громадянина США, який помер у будинку, розташованому навпроти місця надання допомоги постраждалим.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що інформація про кількість загиблих уточнюється.

Окрім Солом’янського району, пошкодження зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі горить будинок, також зі зруйнованим під’їздом.

Унаслідок атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру столиці, що призвело до зміни руху частини маршрутів громадського транспорту.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях руйнувань у всіх постраждалих районах.

Агентство Reuters опублікувало кадри нічних вибухів у Києві.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich