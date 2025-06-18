Хоча спеціальні пенсійні привілеї для народних депутатів України були офіційно скасовані у 2017 році, система виплат колишнім парламентарям продовжує функціонувати через судові рішення та правові колізії. Про це OBOZ розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король, інформує Завтра.UA.

Поточні розміри виплат

За даними заступниці голови правління Пенсійного фонду України Тетяни Король на 1 квітня 2025 року:

Середній розмір пенсії колишніх депутатів: 21 071,3 грн

колишніх депутатів: 21 071,3 грн Максимальна пенсія : 51 042 грн (після введення обмежень)

: 51 042 грн (після введення обмежень) Раніше максимальна пенсія сягала 246 000 грн

Механізм збереження виплат

Попри скасування спеціальних пенсій у 2017 році, багато колишніх депутатів відновили свої виплати через:

Судові рішення на місцевому рівні

Оскарження законності скасування індексації

Звернення до Конституційного суду (56 ексдепутатів у 2024 році)

Нові обмеження 2025 року

На початку 2025 року в Україні запроваджено систему обмежень на надвисокі пенсії:

Виплати понад 23 610 грн частково скорочуються за спеціальними коефіцієнтами

Обмеження не стосуються страхової частини пенсій

Винятки зроблено для військовослужбовців-учасників бойових дій та родин загиблих військових

Найвідоміші випадки

Сергій Ківалов – колишній нардеп-регіонал:

Максимальна пенсія сягала 246 000 грн на місяць

Зростання з 14 000 до 246 000 грн за короткий період (у 17 разів)

Після обмежень 2025 року – 51 042 грн

Порівняння з іншими категоріями

Судді у відставці залишаються поза новими обмеженнями:

Довічні грошові виплати недоторкані

Найбільша виплата: 390 000 грн щомісяця

Ситуація з депутатськими пенсіями демонструє складність реформування пенсійної системи та необхідність комплексного підходу до вирішення правових колізій у цій сфері.