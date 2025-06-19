Донька Келлога високо оцінила роботу ГУР. Єрмак подякував їй за правду

Меган Моббс, донька спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, високо оцінила роботу української розвідки та прокоментувала публікації щодо спроби звільнення начальника ГУР Кирила Буданова, про які останнім часом пишуть українські та світові медіа.

Про результати роботи ГУР Меган Моббс написала у соцмережі Х:

«Розвідка Міністерства оборони під керівництвом Буданова, Героя України, досягла значного, асиметричного успіху на полі бою та посилила переговорну силу Зеленського. Чутки про спроби його усунення здаються нерозважливими, політичним та вкрай шкідливим у критичний момент».

До свого коментаря Моббс додала посилання на статтю екс-заступника начальника ГУР Іллі Павленка, у який він розповів про найгучніші операції ГУР.

У відповідь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував їй за відстоювання правди.

Інтерв’ю Павленка поширили низка українських блогерів, зокрема, Сергій Іванов, який порекомендував цей матеріал до прочитання.

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