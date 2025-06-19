Відбувся новий обмін військовополоненими: серед звільнених – ті, хто був у полоні понад три роки (Фото)

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"Наша мета – звільнити кожного": Зеленський про черговий обмін полонених

Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого додому повернулися українські захисники. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Завтра.UA.

Серед звільнених – воїни Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Більшість з них перебувала в полоні з 2022 року, а деякі – з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки.

Захисники України, які повернулися додому, воювали на різних напрямках, включаючи Донеччину, Запоріжжя, Луганщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Значна частина з них потрапила в полон під час героїчної оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники є представниками рядового та сержантського складу.

“Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну”, — зазначив Володимир Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що серед звільнених є військовий, якому сьогодні виповнилося 45 років. Найстаршому звільненому захиснику – 63 роки.

На жаль, стан здоров’я більшості звільнених є вкрай важким. Вони мають важкі медичні діагнози та хвороби, що є наслідком поранень та жорстоких умов перебування у полоні. У багатьох спостерігається значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Їм буде надана вся необхідна медична та психологічна допомога.

Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня 2025 року





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