Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого додому повернулися українські захисники. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Завтра.UA.

Серед звільнених – воїни Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Більшість з них перебувала в полоні з 2022 року, а деякі – з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки.

Захисники України, які повернулися додому, воювали на різних напрямках, включаючи Донеччину, Запоріжжя, Луганщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Значна частина з них потрапила в полон під час героїчної оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники є представниками рядового та сержантського складу.

“Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну”, — зазначив Володимир Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що серед звільнених є військовий, якому сьогодні виповнилося 45 років. Найстаршому звільненому захиснику – 63 роки.

На жаль, стан здоров’я більшості звільнених є вкрай важким. Вони мають важкі медичні діагнози та хвороби, що є наслідком поранень та жорстоких умов перебування у полоні. У багатьох спостерігається значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Їм буде надана вся необхідна медична та психологічна допомога.









