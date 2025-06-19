Затримано людей, що на закупівлі медобладнання для онкохворих вкрали понад 231 мільйон гривень

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура(САП) викрили масштабну корупційну схему, пов’язану із закупівлею медичного обладнання для Національного інституту раку. В результаті оборудки розкрадено понад 231 мільйон гривень бюджетних коштів, призначених для лікування онкохворих пацієнтів. Про це повідомляє видання СтопКор.

За інформацією слідства, керівник великої групи постачальників, до якої входило понад 300 компаній, створив злочинну організацію, до якої залучив службовців НІР і представників афілійованих фірм. Саме ці компанії згодом і вигравали тендери.

За даними Викривача, організатором схеми є бізнесмен Герман Фісталь, який був фактичним керівником групи постачальників медичного обладнання.

Схема передбачала повний контроль над закупівлями. Учасники створювали вигляд формального аналізу ринку, блокували допуск до тендерів конкурентів і маніпулювали процедурою так, щоб вигравали лише потрібні структури.

Щоб отримати максимальний прибуток, ціну на обладнання навмисно завищували — подекуди на 50%. До ланцюгів постачання додавали іноземні компанії, пов’язані з організатором, а також змінювали комплектацію апаратури, щоб ускладнити перевірки.

Упродовж 2021–2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту “Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР” учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.

Ще серед підозрюваних:

2 довірені особи, представники підконтрольних компаній – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК України;

2 службові особи НІР (станом на час вчинення злочину) – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України;

виконуючий обов’язки директора НІР (станом на час вчинення злочину), депутат обласної ради – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК України.

Важливо, що під час розслідування було залучено правоохоронні органи з 12 країн, що допомогло зібрати ключові докази міжнародного характеру.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної організації. А команда СтопКору вже готує нові матеріали з деталями про схему та організатора.

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