Президент України Володимир Зеленський зробив приголомшливу заяву, повідомивши, що українська розвідка отримала докази підготовки Росією нових військових операцій на території Європи. Ця інформація була озвучена після доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирила Буданова, інформує Завтра.UA.

“Доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі”, – зазначив Президент Зеленський. Він додав, що Україна бачить “основні больові точки держави-аагресора” і завдаватиме “відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій”.

Особливе занепокоєння викликає наступна заява Президента: “Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи”. Ця інформація, якщо буде підтверджена міжнародними партнерами, може суттєво змінити геополітичний ландшафт і викликати нову хвилю тривоги щодо безпеки континенту.

Зеленський також наголосив на ефективності санкційного тиску на Росію. “Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску”, – заявив він. Це свідчить про те, що Україна продовжує вважати санкції ключовим інструментом для припинення агресії.

Президент України запевнив, що здобуті розвідувальні дані будуть негайно передані партнерам. “Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом”, – підкреслив він, натякаючи на можливі скоординовані дії для протидії новим загрозам.

Нагадаємо, сьогодні сім районів Києва постраждали від нічної атаки РФ, є загиблі.