У ніч проти 24 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по житловому сектору Сумської та Харківської областей, що призвело до загибелі трьох цивільних осіб, серед яких 8-річний хлопчик, та значних руйнувань. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Завтра.UA.

Сумщина: Смертоносна атака БпЛА на Верхньосироватську громаду

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворожі дрони вдарили по житлових будинках Верхньосироватської громади Сумської області. Атака спричинила масштабну пожежу та руйнування.

“Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними БпЛА. Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них — 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку”, — зазначив Григоров.

Окрім дитини, загинули також дорослий чоловік та жінка з різних сімей. Рятувальним службам вдалося витягнути з-під завалів ще трьох осіб, один з яких перебуває у важкому стані. Всі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу. На місці трагедії працюють пожежно-рятувальні підрозділи, медики та інші служби, надаючи необхідну підтримку мешканцям громади.

Харків: Уражені цивільні об’єкти та постраждалі

Паралельно, у ніч проти 24 червня, серія вибухів пролунала в Харкові, попередньо, також внаслідок атаки ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Герань-2”. За інформацією Харківської обласної прокуратури, влучання зафіксовані на території Салтівського та Немишлянського районів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, місто було атаковано сімома “шахедами”. Один з дронів впав, не розірвавшись. Решта уразили три локації: дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському районі.

Кількість постраждалих зросла до трьох. За даними Олега Синєгубова, начальника Харківської ОВА, вибухи сталися у Немишлянському районі міста, де зафіксовано щонайменше три влучання. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа.

Міська влада закликає мешканців Харкова не залишати укриттів, оскільки Сили протиповітряної оборони продовжують фіксувати активність ворожих БпЛА у повітряному просторі над містом. Усі профільні служби працюють на місцях, перевіряючи обстановку.

Ці нічні атаки вчергове підкреслюють жорстокість дій російських військ, спрямованих проти мирного населення та цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, в понеділок сім районів Києва постраждали від нічної атаки рф ударними БпЛА та ракетами, є загиблі.