Заяви про можливе припинення вогню між Іраном та Ізраїлем викликали шквал реакцій та суперечностей у світовій політиці. У той час як президент США Дональд Трамп оптимістично оголосив про повне припинення вогню між двома державами, іранська сторона категорично заперечила наявність будь-яких офіційних домовленостей, інформує Завтра.UA.

Трамп: Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню

У вівторок, 24 червня 2025 року, президент США Дональд Трамп шокував світову спільноту, заявивши у своїй соціальній мережі Truth Social, що Ізраїль та Іран домовилися про “повне та остаточне” припинення вогню. За словами Трампа, сторони мали припинити бойові дії приблизно через шість годин після завершення всіх поточних операцій.

“Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною!” – написав Трамп.

Він також додав, що Іран мав першим розпочати запровадження режиму припинення вогню.

Іран заперечує офіційну домовленість, але підтверджує завершення військових операцій

Однак, майже одразу після заяви Трампа, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростував інформацію про будь-яку офіційну домовленість щодо припинення вогню. У своїй публікації на платформі X, на яку посилається CNN, Арагчі чітко заявив: “Станом на зараз, жодної угоди про припинення вогню чи зупинку військових дій не існує”.

При цьому Арагчі уточнив, що Іран не має наміру продовжувати удари у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої дії до 4:00 за тегеранським часом. Він наголосив, що саме Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки. Міністр також зазначив, що “остаточне рішення щодо припинення військових дій буде ухвалено пізніше”.

Через кілька хвилин Арагчі опублікував нове повідомлення, в якому підтвердив завершення дій іранських сил. “Військові операції наших могутніх Збройних сил у відповідь на агресію Ізраїлю тривали до останньої хвилини – до четвертої години ранку. Разом з усім іранським народом я дякую нашим хоробрим Збройним силам, які залишаються готовими захищати нашу дороговказну країну до останньої краплі крові й відповідали на будь-яку атаку ворога до самої останньої миті”, – заявив глава МЗС Ірану.

Ці суперечливі заяви створюють невизначеність щодо реального стану справ між Іраном та Ізраїлем. Світова спільнота з нетерпінням чекає на подальші роз’яснення та розвиток подій.