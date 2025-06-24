Цього тижня Україну очікує “прохолодний прийом” на саміті НАТО в Гаазі. Спалах відкритого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також рішення США приєднатися до атак, ще більше послабили й без того низькі очікування України щодо того, що вона може отримати від саміту НАТО цього тижня. На саміті НАТО в Гаазі увага буде зосереджена не на Україні, а на конфлікті з Іраном, про це пише видання Politico, інформує Завтра.UA.

Зміна пріоритетів Альянсу

Лідери Альянсу, прагнучи уникнути конфлікту з президентом Дональдом Трампом, протягом тижнів намагалися зосередитися більше на збільшенні зобов’язань Альянсу щодо витрат, а не на скрутному становищі Києва чи його майбутньому в групі. Це суттєвий відхід від підходу групи, який використовувався більшу частину часу з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит Зеленського: невизначеність та низькі очікування

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у дводенному саміті, який розпочнеться у вівторок, і сподівається зустрітися з Трампом, але зустріч не підтверджена. У дні, що передували саміту, було незрозуміло, чи братиме участь Зеленський, через побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії значної особистої зустрічі з американцями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив журналістам у понеділок, що Альянс «підтвердить свою постійну підтримку України» на дводенному саміті та приєднається до нього Зеленський «для низки різних зустрічей». Однак, український уряд припустив, що Зеленський може поїхати, але повністю не підтвердив свою присутність, посилаючись на те, що “президент ще не вирішив, чи обов’язково відвідає саміт НАТО, але планує”.

Минулого тижня Трамп покинув саміт G7 на день раніше, виступивши проти Зеленського, який пролетів 5000 миль, щоб зустрітися з ним у Канаді. Президент США тоді заявив, що йому потрібно зосередитися на ізраїльсько-іранському конфлікті. У ніч на суботу він розпочав американську атаку на три основні ядерні об’єкти Ірану.

Білий дім ухилився від прямої відповіді щодо зустрічі Трампа із Зеленським, наголосивши, що “Президент Трамп зосереджений на забезпеченні 5-відсоткових зобов’язань від союзників по НАТО, що покращить здатність держав-членів стримувати безліч загроз”.

Без нових обіцянок та допомоги

Саміт відбувається на тлі того, що Росія проігнорувала прохання Трампа домовитися про припинення вогню з Україною та розпочати мирні переговори. Натомість президент Росії Володимир Путін посилив свої атаки на Україну, здійснивши минулого тижня найсмертоноснішу атаку на Київ за останні місяці.

Хоча Зеленський візьме участь у вечері лідерів у вівторок, навряд чи він піде після саміту з новими обіцянками допомоги чи вкрай необхідної зброї, такої як засоби протиповітряної оборони, — навіть від європейців, які його підтримують.

Перспективи членства та самозабезпечення

Минулого року Київ агітував за негайне запрошення до вступу до Альянсу НАТО. Цього року Зеленський, ймовірно, був би радий бачити збереження торішніх формулювань на підтримку «незворотного шляху» Києва до членства в НАТО, хоча навіть це невизначено. Рютте висловив підтримку таким формулюванням у понеділок напередодні саміту.

“Перспективи [запрошення до НАТО зараз] зараз нульові. Перспективи в майбутньому хороші”, – стверджував Гедрімас Єглінскас, голова Комітету національної безпеки та оборони литовського парламенту та колишній чиновник НАТО. “На даний момент головна мета – зберегти формулювання щодо неминучості членства України недоторканим”.

Оскільки не очікується, що США нададуть додаткову допомогу у сфері безпеки, а кошти вичерпуються, Київ очікує від Трампа зобов’язання, що його адміністрація дозволить Україні та її європейським союзникам купувати американську зброю для використання її військами на полі бою. “Українці зрозуміли, що їм потрібно з’ясувати, як вони можуть самостійно купувати зброю”, – зазначило джерело, близьке до українського уряду.

Україна також хотіла б, щоб США запровадили більше санкцій проти Росії тепер, коли вона відмовилася погодитися зі зусиллями Трампа щодо припинення вогню, хоча мало хто очікує, що Трамп візьме на себе зобов’язання щодо цього.

Надія на Європу

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, стверджував, що Україні слід більше зосередитися на європейцях, враховуючи низькі очікування від Трампа. “Трамп був одночасно гарячим і холодним щодо України, і європейці також були гарячими. Моя порада Україні – скористатися цим. Не хвилюйтеся про Дональда Трампа. Не робіть це мірилом успіху”, – сказав Тейлор.

“Європейцям, канадцям та українцям потрібно проявити креативність у тому, як вони можуть продемонструвати свою підтримку після цієї зустрічі”, – додав він, стверджуючи, що це може бути оформлено заявою чи окремою зустріччю, або ж конкретними зобов’язаннями щодо створення сил для надання військ Україні.