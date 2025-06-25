Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив Fox News, що його агентство не має інформації про місцезнаходження майже 900 фунтів (майже 408 кілограмів) потенційно збагаченого урану. Ця заява прозвучала після того, як іранські чиновники повідомили, що уран вивозиться для захисних заходів перед ударами по ядерних об’єктах в Ірані, інформує Завтра.UA.

Наслідки американських ударів по ядерних об’єктах Ірану

Американські військові в суботу завдали масованих точних ударів по трьох ключових ядерних об’єктах в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Гроссі, Натанз постраждав першим, зазнавши «дуже серйозних пошкоджень» в одному з центрифужних залів, де проводилося збагачення. Ісфахан також отримав пошкодження, хоча повна оцінка збитків ще не проведена через відсутність доступу до приміщень.

Зниклий уран: невизначеність і припущення

Марта МакКаллум запитала Гроссі про його попередню заяву, в якій він висловлював думку, що 900 фунтів потенційно збагаченого урану було доставлено на стародавнє місце поблизу Ісфахана. Гроссі уточнив: «Марто, я маю бути дуже точною… Ми — МАГАТЕ, тому ми тут не робимо припущень. У нас немає інформації про місцезнаходження цього матеріалу».

Він зазначив, що іранські чиновники повідомили йому про вжиття захисних заходів, які можуть, але не обов’язково, включати переміщення матеріалів. «Отже, цілком очевидно, що ви мене про це питаєте, що тут є питання: де це?» — сказав Гроссі. «Отже, спосіб стверджувати це — дозволити інспекційній діяльності відновитися якомога швидше. І я думаю, що це буде на благо всіх».

Питання збагачення до 90% і ядерна зброя

Директор МАГАТЕ не став сперечатися із заявою віце-президента Дж. Д. Венса про те, що якщо Іран має уран, збагачений на 60%, але не має можливості збагатити його до 90%, то він не має можливості перетворити уран на ядерну зброю. «Я б не сперечався з цим, бо 60% – це не 90%», – сказав Гроссі.

Проте, він підкреслив, що найважливіше з’ясувати, чи було переміщено уран і де він зараз знаходиться. «Мій обов’язок – врахувати кожен грам урану, який існує в Ірані та в будь-якій іншій країні», – сказав він, додавши, що розслідування не є дискримінаційним підходом щодо Ірану.

Венс заявив, що місія була успішною, якщо Іран не зможе переробити уран до 90% для створення ядерної зброї. Гроссі погодився з цим твердженням, принаймні з точки зору військового підходу.

Місія МАГАТЕ: Відстеження та звітність

Незважаючи на успіх військових операцій, робота Гроссі полягає в іншому. «Моя робота полягає в тому, щоб спробувати з’ясувати, де знаходяться ці матеріали, тому що Іран зобов’язаний звітувати та звітувати про всі матеріали, які вони мають, і це буде продовженням моєї роботи», – підсумував Генеральний директор МАГАТЕ.

Нагадаємо,раніше стало відомо, хто відіграв ключову роль в укладені миру між Ізраїлем та Іраном.