Григорій Козловський – Академія «Руху» підтвердила свій рівень у сезоні 2024/25

Сезон 2024/25 у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України став рекордним для Академії ФК «Рух». Команди трьох вікових категорій вибороли повний комплект нагород — золото, срібло та бронзу. Засновник клубу Григорій Козловський підбив підсумки сезону та подякував усім причетним до цього досягнення.

За його словами, результат є підтвердженням якісної, системної роботи Академії та сильного кадрового підходу. Здобуті медалі стали не лише успіхом на полі, а й маркером ефективної підготовки молоді до дорослого футболу.

U-15: чемпіони України

Команда 2010 року народження, яку очолює Назар Савицький, стала чемпіоном України у своїй віковій категорії. До цього хлопці перемогли у Зимовому кубку, і впродовж усього сезону демонстрували стабільність, характер і грамотну гру. Цей склад уже зараз показує готовність до серйозніших викликів і вважається одним із найперспективніших у структурі клубу.

U-17: на крок до професійного рівня

Срібні нагороди здобула команда 2008 року народження. Частина її гравців протягом сезону виступала за команду U-19, а деякі — вже дебютували в основному складі «Руху» в УПЛ. Такий прогрес свідчить про глибину підготовки та довіру до молоді. Тренерський штаб у складі Михайла Дячука-Ставицького та Андрія Гаврюшова зробив вагомий внесок у розвиток цього покоління.

U-14: впевнений дебют

Команда 2011 року народження провела перший повноцінний сезон на всеукраїнському рівні та одразу здобула бронзові медалі. Під керівництвом Олега Легана та Андрія Гордея юні футболісти проявили себе як технічно підготовлена і згуртована команда з великим потенціалом.

U-16: боротьба до останньої хвилини

Близькими до виходу в півфінал були гравці 2009 року народження. У напруженому матчі проти донецького «Шахтаря» їм трохи не вистачило, щоб продовжити боротьбу за медалі. Незважаючи на результат, команда проявила характер і заслужила повагу. Наступного сезону саме це покоління отримає новий шанс реалізувати свій потенціал.

Подяка всій академічній спільноті

Григорій Козловський висловив подяку гравцям, тренерам, працівникам Академії та батькам за злагоджену роботу впродовж усього сезону. Він підкреслив, що Академія «Руху» не просто готує спортсменів, а виховує цілісні особистості, здатні нести відповідальність і виявляти характер як на полі, так і поза ним.

Клуб вже готується до нового сезону, але наразі гравці отримали можливість на короткий відпочинок перед майбутніми викликами.