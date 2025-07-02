Сучасний кінологічний центр на Київщині – турбота про безпеку, а не «розкіш за бюджетні кошти»

В інформаційному просторі знову з’явилися спроби дискредитувати позитивні зміни. Цього разу – об’єктом маніпуляцій стало будівництво нового кінологічного центру неподалік Бучі. У низці публікацій лунають звинувачення в «розкоші за рахунок бюджету», нібито «саунах і мармурових стінах» для поліцейських. Проте за сухими гаслами — ні фактичних доказів, ні повного розуміння суті проєкту.

Спробуймо розібратись, що насправді будується, навіщо і хто це фінансує.

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Про фінансування: жодної гривні з держбюджету

Передусім важливо підкреслити: кінологічний центр на Київщині повністю фінансується американським фондом Howard G. Buffett Foundation, який є надійним партнером України у питаннях безпеки, гуманітарних ініціатив та зміцнення інституцій. Цей фонд підтримував українські підрозділи ще з 2014 року та з початком повномасштабного вторгнення суттєво розширив свою допомогу.

Витрати на будівництво, оснащення, інфраструктуру — жодним чином не пов’язані з державними коштами або коштами платників податків. Тому звинувачення в «розтраті бюджету» не мають жодного підґрунтя.

Що саме будується: функціональність, безпека і людяність

Проєкт створено для покращення умов служби, тренувань та утримання службових собак, які відіграють критично важливу роль у безпеці держави.

Житлово-адміністративний корпус:

– Кімнати відпочинку для кінологів, які можуть працювати по 24–36 годин на виїздах;

– Душові, санітарні зони, невеликий спортзал для підтримки фізичного стану;

– Інклюзивний доступ — усі приміщення обладнані пандусами, ліфтами, зручними проходами для осіб із протезами.

Кінологічна інфраструктура:

– 80 просторих вольєрів (частина — з підігрівом і окремими умовами для тварин після лікування);

– окремі карантинні зони для безпечного утримання тварин у разі потреби;

– майданчики для дресирування, зона вигулу;

– сучасний ветеринарний блок з обладнанням для щоденного догляду та екстреної допомоги;

– гараж для службового транспорту та евакуаційних фургонів.

Каністерапія та робота з дітьми і військовими:

– Особливу увагу приділено можливості проведення терапевтичних сесій за участю службових собак для військовослужбовців з ПТСР, дітей, осіб, які пережили травму. Це — не «розкіш», а доказ сучасного підходу до реабілітації.

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Про екологію та «озеро»: ще один міф

У публікаціях також фігурують звинувачення в «зливі нечистот у водойму». Цей фейк легко спростовується фактами:

– Територія довкола озера очищується від сміття та чагарників — раніше вона була захаращена.

– Облаштовується безпечний і зручний спуск до води, з урахуванням потреб осіб з обмеженою мобільністю.

– Інфраструктура побудована з урахуванням екологічних норм та рекомендацій.

Це не про «елітний пляж», а про безпечне середовище для кінологів і терапевтичну практику з тваринами, у тому числі для відновлення після бойових дій.

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Чому це важливо — не тільки для поліції

Службові собаки працюють щодня – шукають зниклих, виявляють вибухові речовини та наркотики, допомагають у патрулюванні, залучаються у розслідування тяжких злочинів.

Лише за минулий рік кінологи Київщини провели понад 1400 виїздів, більшість з яких — у складних умовах. І часто саме чотирилапі помічники допомагали врятувати життя або уникнути катастрофи.

Інвестиції в новий центр — це підтримка не лише поліції, а й ветеранів, родин загиблих, дітей, волонтерських програм.

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Висновок: не віримо чуткам — віримо у дії

Історія з кінологічним центром — ще один приклад того, як добрі ініціативи намагаються дискредитувати через домисли. Але за яскравими заголовками — немає фактів. Натомість є:

міжнародна підтримка,

соціально важливий проєкт,

інклюзивна інфраструктура,

повага до службових собак і тих, хто поруч з ними ризикує кожного дня.

Ми вдячні партнерам України, які не на словах, а на ділі допомагають нам ставати сильнішими.

Джерело: https://kyivschina24.com/news/ sauny-marmur-i-rozkish-za- byudzhetnyj-kosht-policziya- sprostovuye-zvynuvachennya- shhodo-budivnycztva- kinologichnogo-czentru-na- kyyivshhyni/