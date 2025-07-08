Росіянин Кияшко і горе-бізнесмен Микитась організували схему фінансування російських найманців через український бюджет

«У тилу не може бути фронту для корупції», – українські військові вимагають зупинити російську спецоперацію в енергетиці. Про це пише Інформер.

Поки українські воїни на фронті щодня ризикують життям, стримуючи натиск ворога в окопах, у тилу — за державні кошти — реалізуються схеми, які загрожують не лише безпеці бюджету, а й національній обороні. Українські військові, ветерани та громадські активісти звертаються до керівництва держави з вимогою зупинити проникнення російського капіталу та агентури на стратегічні об’єкти енергетичної інфраструктури України.

У центрі скандалу — компанія ПрАТ «Метробуд», яка виконує роботи на Дністровській гідроакумулювальній електростанції — одному з ключових енергооб’єктів України. Як стало відомо, одним із бенефіціарів компанії є громадянин РФ Сергій Кияшко, що, за наявною інформацією, має зв’язки з ФСБ Росії. Через офшорну структуру ТА Industries він володіє 15% акцій «Метробуду».

Інший фігурант — громадянин РФ Єлізаров, родич Максима Микитася, який, за інформацією джерел, займається переведенням державних коштів у готівку для подальшого фінансування підривної діяльності проти України.

Формальним очільником цієї схеми називають Максима Микитася — фігуранта щонайменше п’яти кримінальних проваджень, пов’язаного з корупційними схемами у будівництві, підрядними роботами та держфінансуванням. При цьому він є спонсором підсанкційного Ігоря Мосійчука, який поширює проросійські меседжі під виглядом «патріотичних» блогів.

Найбільше занепокоєння викликає те, що ця група осіб отримує фінансування через державний консорціум «Укргідроенерго». Ймовірно, директорка підприємства Валентина Зіміна не проінформована про пов’язаність підрядника з громадянами РФ — тож ініціатори звернення готові передати усі наявні докази.

У своєму публічному зверненні військові закликають:

Голову СБУ Василя Малюка — негайно зупинити проникнення російських агентів на стратегічні енергооб’єкти.

Президента України Володимира Зеленського — дати принципову оцінку ситуації.

Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака — виявити осіб у владних структурах, які, ймовірно, «кришують» цю схему.

«У тилу не може бути фронту для корупції. Інакше наші герої гинуть марно», — підкреслюють ініціатори звернення.

Справу має бути невідкладно перевірено. У час війни — будь-яка співпраця з громадянами РФ у сфері критичної інфраструктури є загрозою національній безпеці.