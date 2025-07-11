Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив переконання, що припинення вогню в Україні може бути досягнуто в найближчі місяці, а повне перемир’я — “задовго до кінця цього року”. За його словами, для цього потрібна участь трьох сторін: України, Росії та США. Ця заява пролунала в інтерв’ю Bloomberg, де Буданов також розкрив деталі поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, інформує Завтра.UA.

Північна Корея постачає до 40% боєприпасів для російської війни

За словами Кирила Буданова, Північна Корея наразі забезпечує до 40% боєприпасів, які Росія використовує у війні проти України. Режим Кім Чен Ина також постачає інші види озброєння, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Натомість Росія надає Північній Кореї фінансову допомогу та технології, що сприяє послабленню міжнародної ізоляції Пхеньяна.

“Це гарна зброя”, — зазначив Буданов, пояснюючи, що близько 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці були спричинені ударами північнокорейської артилерії. “Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово”.

Співпраця між Москвою та Пхеньяном посилилася після підписання Володимиром Путіним Договору про всеохопне стратегічне партнерство з Кім Чен Ином у червні минулого року. Північна Корея, за даними української розвідки, також направила тисячі військових для допомоги Росії у витісненні українських військ із територій, захоплених у Курській області.

Посилення військових зв’язків та візити високопосадовців

Після історичного візиту Путіна до Пхеньяна, Росія посилила військові зв’язки з Північною Кореєю. Нещодавно відбулася низка візитів російських високопосадовців до КНДР. Міністр закордонних справ Сергій Лавров має розпочати триденний візит до Пхеньяна в п’ятницю, а головний помічник Путіна в Раді безпеки Сергій Шойгу відвідав Північну Корею вже втретє за останні місяці в червні.

Підтримка США та перспективи переговорів

Президент США Дональд Трамп у вівторок наказав відновити постачання зброї Україні, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони, які були несподівано припинені минулого тижня. Він звинуватив Путіна у “вбивстві забагато людей” і назвав реакцію російського лідера на заклики США до перемир’я “безглуздою”.

Буданов заявив, що підтримка України з боку США продовжиться “найближчим часом”, і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони. “Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ”, — сказав Буданов. “Як керівник спецслужби я знаю більше”.

Хоча Президент України Володимир Зеленський погодився на заклики США до безумовного припинення вогню, Путін минулого тижня під час телефонної розмови заявив Трампу, що Росія “не відступить” від своїх воєнних цілей. Проте Буданов наполягає на можливості досягнення припинення вогню. “Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні”, — сказав він. “Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції”.

Зростання повітряних атак та наземні операції

Росія посилила повітряні атаки на Україну, запускаючи рекордну кількість дронів. 9 липня було запущено 728 дронів, що призвело до пошкодження житлових будівель та інфраструктури. За даними ООН, у червні спостерігався найбільший щомісячний показник жертв серед цивільного населення за три роки: 232 людини загинули та 1343 отримали поранення.

“Мирне населення по всій Україні стикається з рівнем страждань, якого ми не бачили понад три роки”, — заявила Даніель Белл, голова Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні.

Російські наступальні операції також набрали обертів. Минулого місяця кремлівські війська увійшли до Сумської області, намагаючись створити буферну зону. Вони досягли незначного прогресу в частково окупованій Донецькій та південній Запорізькій областях, а також намагаються перетнути кордони до Дніпропетровської області.

Однак Буданов вважає, що “захоплення Росією всієї Донецької області до кінця року нереальне”. Натомість, російські війська “мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли” до Дніпропетровської області та мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

Особистість керівника розвідки: відвага та перспективи

39-річний Кирило Буданов відомий як планувальник сміливих операцій проти російських військ. Він тричі був поранений у боях, а його дружина Маріанна пережила отруєння в листопаді, в якому деякі чиновники звинуватили Росію. За даними опитувань, Буданов є однією з найпопулярніших публічних фігур в Україні, йому довіряють 56% українців.

Буданов, який наступного місяця відзначить п’ять років на посаді керівника військової розвідки, “якщо я виживу”, наголосив на важливості людської розвідки, закликавши союзників повернутися до неї. “Перестаньте вірити, що технічна розвідка вирішить усе”, — сказав він.

“Зараз моя мрія — зупинити цю війну”, — підсумував Буданов, додавши, що Україна — це країна можливостей, і він вирішить, чим займатиметься в майбутньому після завершення конфлікту.