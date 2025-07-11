Москва розглядає можливе розміщення іноземних військових контингентів в Україні як загрозу, заявляючи, що такі дії є “неприйнятними” для Кремля. Президент Франції Емманюель Макрон раніше повідомив про наявність готового плану розгортання контингенту в Україні в рамках “Коаліції охочих”. Ці заяви викликали різку реакцію у Москві, повідомляє ТСН, інформує Завтра.UA.

“Неприйнятне розміщення”

Дмитро Пєсков, речник російського президента, підкреслив, що для Москви “неприйнятним є розміщення в Україні, біля російських кордонів, іноземних контингентів”. Він також традиційно звинуватив європейські країни у тому, що вони “не беруть до уваги позицію Росії” та занурені в “антиросійські та мілітаристські настрої”.

Віртуальний саміт “Коаліції охочих”

Заяви Макрона пролунали після віртуального саміту “Коаліції охочих”, який відбувся 10 липня. Цей саміт був проведений за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Важливою подією стало те, що до зустрічі вперше долучилися представники США – спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог та сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що Франція та Велика Британія розглядають можливість збільшення кількості миротворців до 50 тисяч військовослужбовців. Ці підрозділи потенційно можуть бути задіяні у стабілізаційній місії в Україні після припинення бойових дій.