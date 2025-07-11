Секретар Державного департаменту США Марк Рубіо зробив заяву, яка спричинила значний резонанс, повідомивши про нібито запропонований Кремлем “новий підхід” до врегулювання конфлікту в Україні. Про це пише ТСН, інформує Завтра.UA. Однак ця інформація була негайно спростована Міністерством закордонних справ Російської Федерації в особі його керівника, Сергія Лаврова, що зумовило посилення невизначеності у дипломатичних комунікаціях.

Заява Держсекретаря США: “Новий і відмінний підхід”

Марко Рубіо зробив свою заяву після зустрічі з Сергієм Лавровим у Малайзії. За словами Рубіо, Російська Федерація нібито представила “новий і відмінний підхід” до врегулювання конфлікту в Україні. Ця заява прозвучала без надання будь-яких конкретних деталей щодо змісту пропозиції, залишивши місце для численних припущень.

Спростування Москви: “Колишня позиція” та загадковість Лаврова

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився коментувати заяви Рубіо. Він наголосив, що на зустрічі з американським посадовцем лише підтвердив колишню позицію Москви щодо України. Більше того, Лавров відповів загадково, посилаючись на слова Дональда Трампа: “Так я вам і скажу. Чекайте на великі сюрпризи”. Він додав: “Є речі, які не коментуються. Так, ми обговорювали Україну”. Така відповідь Лаврова лише посилила спекуляції щодо того, чи справді існувала нова пропозиція, чи це була лише спроба дипломатичного маневру.

Передумови: Зустріч на саміті АСЕАН

Переговори між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим відбулися напередодні під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Ця зустріч стала важливою подією на тлі триваючої війни та пошуку можливих шляхів її врегулювання.