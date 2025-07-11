Медіа-кілер на мільйон – як Шабунін і ЦПК втрачають довіру суспільства

ГО «Центр протидії корупції» (ЦПК) та її очільник Віталій Шабунін довгий час були символами антикорупційної боротьби в Україні. Та останнім часом організацію дедалі більше звинувачують у політичному лобізмі та маніпуляціях суспільною свідомістю. Про це повідомляє видання Інформер.

Звинувачення у медіа-кілерстві

Так, остання заява головної редакторки видання «Бабель», Катерини Коберник, на своїй сторінці у Фейсбуці викликала широкий резонанс серед спільноти, зокрема і медійної. Вона звинуватила ЦПК у погрозах депутатам, які можуть підтримати повторне призначення Рустема Умєрова міністром оборони, назвавши дії організації «медіа-кілерством» і маніпулюванням західною аудиторією з метою тиску.

Коберник також розкритикувала ЦПК за упереджену критику Агенції оборонних закупівель (АОЗ) після того, як її очолив Арсен Жумаділов. Раніше організація підтримувала іншу кандидатуру – Марину Безрукову. На думку Коберник, така критика виглядає скоріше як боротьба за вплив, ніж як об’єктивний аналіз проблем.

Редакторку також підтримав волонтер та колишній очільник фонду «Повернись живим», Віталій Дейнега. Він поширив допис Коберник на своїй сторінці, додавши, що вже багато разів наголошував на нещирості ЦПК, який займається шантажем та медіа-кілерством, прикриваючись антикорупційною діяльністю.

«Поки грантодавці та громадянське суспільство готові це толерувати – корупціонерами у нас і далі будуть вважатися ті хто їм не подобається, а порядними людьми – ті хто з ними дружить», – додав волонтер.

На думку Коберник, замість вирішення проблем у секторі оборонних закупівель ЦПК «розводить зраду там, де її немає», що може зашкодити міжнародній підтримці України. За її словами, «усі, хто критикує ЦПК, автоматично записуються в захисники корупції або вороги держави».

Гроші понад усе?

Центр протидії корупції регулярно отримує мільйонні гранти від міжнародних донорів. Згідно з відкритими звітами:

2022 року організація отримала понад 1,2 млн доларів;

2023-го – понад 1 млн;

а у 2024 році – майже 1,5 млн доларів.

Загальне фінансування з 2013 року перевищило 8,1 млн доларів. Частина коштів іде на утримання організації, зарплати та комунікації. За даними з відкритих джерел, заробітна плата самого Шабуніна сягала 50 000 доларів на місяць.

Служба у ЗСУ чи формальність?

Ще одним предметом обговорення стала інформація про те, що Шабунін продовжує отримувати виплати з ЦПК навіть під час служби в лавах ЗСУ. Джерела вказують, що службу він проходить переважно формально, тоді як виплати – реальні. Це ставить під сумнів не лише прозорість витрат, а й щирість організації, яка заявляє про боротьбу за справедливість.

На момент публікації Коберник повноцінної реакції від самого Шабуніна або представників Центру не було. Проте у попередніх заявах організація наголошувала, що всі її фінансові звіти є відкритими, а діяльність спрямована виключно на захист державних інтересів. Хоча відкритість звітів ще не гарантує доброчесності, якщо за публічністю приховується лобізм.