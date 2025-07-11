Василь Костюк очолив “Прикарпаттяобленерго” на тлі викликів енергетиці

З 1 липня 2025 року виконуючим обов’язки голови правління компанії АТ “Прикарпаттяобленерго призначено Костюка Василя. Він замінив на цій посаді Олександра Бубена, який передав усі справи та пішов у відставку.

Діяльність обленерго є фундаментальною для економічного розвитку регіону та благополуччя його мешканців. Стабільне енергопостачання – це основа для роботи підприємств, функціонування соціальної інфраструктури (лікарень, шкіл) та комфорту в оселях громадян. Окрім своєї основної функції, “Прикарпаттяобленерго” є значним платником податків до державного та місцевих бюджетів. Підприємства енергетичної галузі, такі як обленерго, щорічно сплачують мільярди гривень податків та зборів, що є важливим внеском у наповнення бюджету країни, особливо в умовах війни, коли кожна гривня має вагу. Це дозволяє фінансувати соціальні програми, підтримувати обороноздатність та відновлювати зруйновані об’єкти.

На підприємстві впроваджена ефективна комплаєнс-стратегія, спрямована на запобігання розкраданню майна та легалізації (відмивання) коштів. Це включає розробку та впровадження внутрішніх політик і процедур, моніторинг операцій, проведення регулярних аудитів та навчання персоналу принципам етичної поведінки та нульової толерантності до корупції. Така стратегія є критично важливою для забезпечення прозорості та довіри до компанії, що працює у стратегічній галузі.

АТ “Прикарпаттяобленерго” у 2024 році сплатило до бюджетів усіх рівнів 548,3 мільйона гривень, з яких 164,7 мільйона гривень надійшло до місцевих бюджетів області. Компанія здійснила ці платежі, незважаючи на складні умови воєнного стану та ситуацію в енергосистемі України.

Компанія являється ключовим оператором системи розподілу електроенергії в Івано-Франківській області. Це підприємство відіграє життєво важливу роль у забезпеченні стабільного електропостачання для мільйонів споживачів – як побутових, так і промислових.

Новий керівник АТ “Прикарпаттяобленерго” Василь Костюк має багатий досвід у бізнесі, управлінні, юридичної та адвокатської діяльності. Призначення Голови правління обленерго є складною процедурою, яка потребує погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). НКРЕКП у свою чергу, перебуває під контролем та координацією Міністерства енергетики України та Кабінету Міністрів України. Це означає, що кандидатура Василя Костюка пройшла ретельну перевірку та отримала схвалення на найвищому державному рівні.

Довідково: Костюк Василь Васильович має досвід в бізнесі, з аналітичної системи юконтрол відомо, що він має відношення до таких компаній, як ТОВ “КОЛОРЕМСПЕЦБУД”, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО”, ОСББ “ОЛЕКСАНДРИТ 15Б”, НФК “УРАГАН”, Асоціація міні-футболу Івано-Франківської області.