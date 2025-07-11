Ніч проти четверга, 10 липня, принесла Києву чергову хвилю російських атак, але цього разу зі значними змінами в тактиці. Замість звичних напрямків, сотні безпілотників, за даними CNN, одночасно полетіли на столицю з усіх боків, що свідчить про застосування Росією нової, більш складної стратегії ударів, інформує Завтра.UA.

Масштаб атаки та її наслідки

За даними влади, внаслідок нічних нападів загинуло щонайменше двоє людей, серед них 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Понад десяток людей отримали поранення. Співробітники CNN, які перебували в Києві, стали свідками потужних вогняних вибухів, що освітлювали нічне небо, а дим наповнив повітря, створюючи запах горілого в центрі міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що Росія запустила 400 безпілотників та 18 ракет, включаючи вісім балістичних та шість крилатих ракет. Дрони літали на різних висотах і атакували з усіх напрямків, деякі спочатку облітали столицю, а потім різко змінювали напрямок і мчали назад до міста.

Нова тактика оточення та виклики для ППО

Раніше Київ вже зазнавав атак з кількох напрямків, коли російські безпілотники намагалися обійти протиповітряну оборону. Однак під час атаки в четвер дрони одночасно полетіли в бік міста, фактично оточивши Київ перед нападом. Це значно ускладнило захист неба над столицею для української протиповітряної оборони.

Попри це, Повітряні сили України заявили про приголомшливий успіх: з 415 повітряних одиниць, випущених Росією по країні протягом ночі, було збито або виведено з ладу 382, включаючи всі балістичні та крилаті ракети. Це є свідченням високої ефективності української ППО, особливо враховуючи обмежений доступ до систем захисту.

Жахлива реальність для киян

Багато киян провели чергову безсонну ніч у сховищах, слухаючи жахливі звуки вибухів та дронів, що пролітали над головою. 63-річна Надія Войцехівка розповіла CNN, що її швагра доставили до лікарні з травмами після обстрілу його квартири, яка була повністю зруйнована. «Ми не знаємо, куди звернутися: я не знаю, хто може нам допомогти. Там усе згоріло; від тієї квартири нічого не залишилося», – сказала вона крізь сльози.

Ці масовані повітряні атаки стали новою нормою для українських мирних жителів. Лише за день до цього, в середу, Росія здійснила найбільший запуск безпілотників з початку повномасштабного вторгнення, запустивши 728 дронів та 13 ракет, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. «Це очевидне нарощування терору з боку Росії», – заявив Зеленський, підкресливши необхідність збільшення фінансування безпілотників-перехоплювачів та систем протиповітряної оборони від союзників.

Значні руйнування та міжнародна реакція

Міністерство оборони Росії заявило, що атакувало «підприємства українського військово-промислового комплексу в Києві та інфраструктуру військового аеродрому». Однак, за даними міської влади, по всьому місту були пошкоджені та загорілися будинки, житлові будівлі, автомобілі, складські приміщення та офіси. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів медична клініка була майже повністю зруйнована.

68-річна киянка Тетяна розповіла, що вікна в її квартирі були розбиті хвилею тиску від вибуху. «Ми пережили ніч, було дуже страшно. У підвалі було багато людей… чувся гул, свист, гуркіт. Спалахнула пожежа. Вікна були вибиті, все було розбите, стіни… У мене досі тремтять руки», – поділилася вона.

На тлі ескалації атак, мирні переговори зайшли в глухий кут. Президент США Дональд Трамп висловив розчарування діями Володимира Путіна, назвавши його слова «безглуздими». Проте Москва відреагувала на критику спокійно, зазначивши, що Трамп загалом схильний до жорсткої риторики, і висловила надію на продовження діалогу.

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся у четвер у Малайзії з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де, за його словами, під час «відвертої розмови» передав «розчарування та фрустрацію» Трампа. Посланець Трампа з питань України Кіт Келлогг назвав останні атаки Росії «просто жахливими» під час виступу на Конференції з питань відновлення України в Римі.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що досяг угоди з НАТО про постачання американської зброї Україні через Альянс, причому НАТО повністю оплатить ці поставки, що є очевидним поверненням до попередньої політики США.