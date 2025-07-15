Дії Єрмака матимуть погані наслідки для стосунків України та США, – американський політолог

Керівник ОП Андрій Єрмак створив привід для дипломатичного скандалу після того, як особисто зустрів спецпредставника президента США Кіта Келлога. Зустріч, що не була передбачена офіційним розкладом, відбулася на залізничному вокзалі в Києві, де Єрмак привітав американського представника та обійняв його.

Американський політолог Джейсон Смарт зазначає, що такі дії порушують усталений дипломатичний протокол та створюють значні ризики для українсько-американських відносин. Смарт зауважив, що офіційний протокол не передбачає подібної неформальності під час візитів високого рівня, а це може бути гостро сприйнято в адміністрації США, де ставлення до Єрмака залишається негативним.

«В офіційному розкладі Келлога не було зустрічі з Єрмаком. Зустріч, схоже, була неформальною, можливо, імпровізованою. Обійми – незвичайні для протоколу – відображали оптику, яку Макрон використовував, вітаючи Зеленського, сигналізуючи про близькість», – пише Смарт.

Разом з цим Смарт запевняє, що незважаючи на резонанс навколо події в Києві стратегічний підхід США до України залишиться незмінним: «Політична реальність є складнішою. Багато хто в адміністрації США залишається скептично налаштованим щодо ролі Єрмака. Хоча фотографія натякає на узгодженість, немає жодних ознак того, що вона відображає зміну в американській стратегії».

На думку політолога, наслідки цього дипломатичного прорахунку можуть проявитися вже найближчим часом.

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