Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) подала на звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва. Причиною стало не внесення до щорічної декларації оренди елітного будинку в Київській області, вартість якої оцінюється приблизно у $3 тис. Про це стало відомо після того, як дружина посадовця, Ганна Малєєва, взяла участь у телевізійній програмі “Супермама”, де продемонструвала спосіб життя родини, інформує Завтра.UA.

Деталі скандалу з незадекларованим майном

Прокурор Олександр Малєєв не вказав у своїй декларації оренду будинку площею 130 квадратних метрів у Бучі, Київської області. Дружина прокурора під час зйомок програми “Супермама” зазначила, що не цікавилася вартістю оренди. Як зазначили журналісти “Слідство.Інфо” підрахували, що місячна орендна плата за такий будинок може сягати близько $3 тис.

Крім того, як виявилося, будинок, який орендує родина Малєєвих, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль за будівництвом на цих територіях відповідає саме Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Олександр Малєєв.

“Супермама” та фінансові одкровення

У програмі “Супермама” також взяла участь колишня дружина прокурора, Тетяна Малєєва. Вона повідомила, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн на місяць і сплачує 30 тис. грн щомісячно на їх утримання. Ці видатки, як і оренда елітного будинку, також не були відображені в декларації посадовця.

Не менш скандальним є той факт, що Олександр Малєєв не вказав у декларації витрати на пологи своєї дружини у США. Ганна Малєєва вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, де народила доньку, яка таким чином отримала громадянство США. Сама Ганна Малєєва стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

Деклараційні відомості та реальність

Згідно з декларацією за 2024 рік, дохід Олександра Малєєва від прокуратури становив 1 344 098 грн, а також 15 052 грн страхових виплат. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та $2 500 готівкою.

У декларації зазначено, що Малєєв спільно з дружиною володіє нерухомістю в Одесі: двома квартирами площею 43,7 та 28,9 квадратних метрів, а також нежитловим приміщенням площею 101,7 квадратних метра. Також він орендує квартиру в Києві (48,3 кв. м) та квартиру в Одесі (73,4 кв. м). У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 квадратних метрів.

Щодо автопарку, Олександр Малєєв спільно з колишньою дружиною володіє HYUNDAI SANTA FE 2013 року випуску та орендує FORD FIESTA 2013 року випуску. Його дружина Ганна Малєєва володіє NISSAN TEANA 2008 року випуску.

Нагадаємо, раніше стало відомо про корупційний скандал в “Укроборонпромі”: Екс-керівник постане перед судом за розкрадання $23 млн.