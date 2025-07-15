Дональд Трамп, якщо він серйозно налаштований зупинити агресію Росії, має націлитися на ключову фінансову артерію Кремля — продаж нафти Китаю. Таку думку висловлює The Telegraph, наголошуючи на необхідності рішучих дипломатичних кроків, інформує Завтра.UA.

Видання стверджує, що замість чергових перемовин з Москвою, Трампу варто було б відправити посланця до Пекіна. Мета: попередити китайське керівництво про можливе запровадження 100-відсоткових американських тарифів на їхні товари, якщо вони не припинять закупівлі російської нафти протягом 50 днів.

Наслідки для Китаю та можливий вплив на Путіна

Такий крок, на думку The Telegraph, міг би змусити Сі Цзіньпіна звернутися до Володимира Путіна. Китайський лідер міг би запропонувати Росії припинити вогонь в Україні, аби уникнути руйнівних для її економіки американських тарифів.

Однак, як зазначає джерело, наразі немає публічних ознак подібного розвитку подій. Існує ризик, що після закінчення 50-денного терміну Трамп може не виконати своїх погроз. Це дозволило б війні в Україні тривати, а Путіну — уникнути найсуворіших санкцій, які може запровадити Америка.

“Вовк, що кричав” — сумніви щодо рішучості Трампа

Історія вже бачила подібні ситуації. Трамп неодноразово критикував непоступливість Путіна та погрожував новими санкціями. Наприклад, 29 травня він заявляв, що “протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи Путін нас підкуповує”. Два тижні минули без жодних дій. І новий 50-денний зворотний відлік може закінчитися так само безрезультатно.

Залишається тривожним фактом, що Трамп не запровадив жодної нової санкції проти Росії з моменту свого повернення до Білого дому шість місяців тому, дозволивши чинним американським санкціям згасати. Британія та ЄС, навпаки, оновлюють та розширюють свої санкції проти Росії кожні кілька місяців, усуваючи лазівки.

Відсутність дій з боку США дозволила російській фондовій біржі відреагувати на заяви президента різким зростанням, що свідчить про низьку довіру ринків до його загроз.

Зміна політики США: зброя для України як ключовий показник

Проте ринки можуть помилятися, і цього разу ситуація може бути іншою. Якщо Трамп справді почне постачати Україні сучасне озброєння, включаючи ракети великої дальності, здатні вражати цілі в Росії, і дозволить Києву використовувати їх для цієї мети, тоді Путін зрозуміє, що американська політика дійсно змінилася. Він мав би усвідомити, що Трамп щиро роздратований “тупою впертістю російської дипломатії”.

Виступаючи в Овальному кабінеті, президент США зазначив, що мирна угода в Україні була “близько приблизно чотири рази”, але “ми все ще говоримо”, і “це просто триває і триває”. Ці слова не хвилювали б Путіна, якби Трамп був схильний звинувачувати Володимира Зеленського у глухому куті.

Однак, схоже, що суть справи полягала в тому, що Україна прийняла запропоноване Америкою припинення вогню ще 11 березня, тоді як Путін лише запускає дедалі більше смертоносних безпілотників та балістичних ракет по українських містах.

Путін, схоже, втрачає вплив на Трампа

У боротьбі за вплив на сприйняття Трампа, з якого випливає вся політика США, Путін вперше, схоже, програє. Трамп більше не схильний виправдовувати свого російського колегу.

Найближчим часом стане зрозумілою реакція самого Путіна на санкції, якими погрожує Трамп. Якщо Росія повернеться за стіл переговорів зі зміненим набором вимог, можливо, визнавши, що вона ніколи не отримає жодного сантиметра української території, тоді Трампу вдасться змусити Путіна змінити свою позицію.

Нагадаємо, раніше Трамп висунув Путіну новий ультиматум.