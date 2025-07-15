Пріоритетом президента США Дональда Трампа у війні Росії проти України є її дипломатичне врегулювання – таку заяву зробив Державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомила пресслужба Держдепу після переговорів Рубіо з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, інформує Завтра.UA.

Переговори про Україну та Близький Схід

Під час зустрічі, Державний секретар Марко Рубіо обговорив низку важливих міжнародних питань. Щодо російсько-української війни, він підкреслив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення конфлікту шляхом досягнення міцного врегулювання через переговори.

«Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори», — йдеться у повідомленні Держдепу.

Окрім ситуації в Україні, держсекретар США також обговорив із главами МЗС трьох країн питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї.

«Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї», — додали в Держдепі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп готує “агресивний” план: Україні передадуть наступальну зброю.