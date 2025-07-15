Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із гучними заявами про ситуацію в Україні, стверджуючи, що під час “примусової мобілізації” українців “б’ють до смерті”, і закликав Європейський Союз відреагувати на ці нібито порушення. Ці висловлювання прозвучали в програмі Pikk Extra, опублікованій на YouTube-каналі Magyar Nemzet, інформує Завтра.UA.

Заклик до ЄС: “Брюссель не може мовчати”

Орбан наголосив, що Євросоюз не має права залишатися остороми, коли в країні, що перебуває у стані війни, “людей б’ють до смерті”, особливо якщо це стосується громадян країн-членів ЄС. Він закликав Брюссель рішуче виступити проти української “примусової мобілізації”.

“Не можна сьогодні виголошувати промови про євроінтеграцію України, а завтра ховати людей, яких забили під час примусової мобілізації”, — заявив прем’єр Угорщини.

Угорщина стежить за ситуацією з етнічними угорцями

Орбан зазначив, що уряд Угорщини уважно стежить за ситуацією, знає про випадки “примусової” або звичайної мобілізації етнічних угорців, про загиблих і про сиріт, що залишилися. За його словами, угорський уряд намагається надавати їм допомогу.

Вимога до Брюсселя та можливі санкції

“І оскільки йдеться про громадян країни-члена ЄС — Угорщини, ми стукаємо у двері Брюсселя та вимагаємо, щоб вони виступили проти практики української примусової мобілізації”, — підкреслив очільник угорського уряду. Ця заява може свідчити про можливі дипломатичні кроки Угорщини, аж до блокування певних рішень ЄС щодо України або ініціювання санкцій, якщо їхні вимоги не будуть задоволені.

Нагадаємо, раніше Сирський анонсував кардинальні зміни в роботі ТЦК.