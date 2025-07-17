Кремль продовжує використовувати перевірені інформаційні наративи та ядерні погрози, щоб підірвати підтримку України з боку США та розколоти трансатлантичний альянс НАТО. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту переконані, що ці дії свідчать про послідовну стратегію Москви, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні та розрив зв’язків між союзниками, інформує Завтра.UA.

Оновлення ядерної доктрини як інструмент стримування

Експерти ISW нагадали, що восени 2024 року Кремль оновив свою ядерну доктрину, внісши до неї пункт, що Росія розглядатиме агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки чи участі ядерної держави як спільний напад.

«Це було зроблено для заборони підтримки України під час ключових політичних дискусій на Заході наприкінці 2024 року», — уточнили аналітики, підкреслюючи, що цей крок був спрямований на залякування та стримування потенційної допомоги Україні.

Нарощування риторичного тиску напередодні нових ініціатив

У середу, 16 липня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «європейці зберігають шалено мілітаристське ставлення до Москви». Ця заява пролунала у відповідь на запитання щодо ініціативи президента США Дональда Трампа про надання Україні значної військової допомоги за посередництва країн-членів НАТО.

Паралельно представник Кремля закликав міжнародну спільноту чинити тиск на Україну для початку двосторонніх переговорів із Росією. В ISW вважають, що такий підхід є прямо протилежним закликам Заходу тиснути на Москву для змістовного діалогу про завершення війни.

«Такий підхід, ймовірно, має створити помилкове враження про готовність Росії до переговорів і одночасно підірвати довіру до України», — йдеться у звіті Інституту. Це свідчить про спробу Кремля маніпулювати сприйняттям міжнародної спільноти та звинуватити Україну у відмові від переговорів.

Зміщення акцентів: від запобігання до зменшення підтримки

Аналітики ISW переконані, що нові меседжі Кремля свідчать про використання риторичних прийомів, які Росія постійно застосовувала протягом повномасштабної війни для стримування західної підтримки України.

«У той же час Кремль змістив акцент: тепер йдеться не стільки про запобігання новій допомозі, скільки про зменшення вже наданої підтримки та спробу розірвати зв’язки між США та їх трансатлантичними союзниками», — додали в ISW. Це означає, що Москва тепер не лише намагається блокувати нові пакети допомоги, а й активно працює над тим, щоб зменшити обсяги вже наданої підтримки та послабити єдність між західними партнерами.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп оголосив новий план постачання озброєння Україні, який може містити наступальне озброєння, що, ймовірно, і стало однією з причин активізації кремлівської риторики.