З 1 вересня 2025 року щомісячна доплата вчителям за особливі умови роботи збільшиться вдвічі, щомісячна доплата становитиме 2600 гривень. Це значне підвищення є частиною ширшої програми підтримки освіти в умовах війни, про що повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, інформує Завтра.UA.

Кому саме призначена підвищена виплата?

Цю доплату отримають приблизно 400 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти. Вона призначена для всіх педагогічних працівників, незалежно від посади, навантаження чи регіону. Це означає, що доплату отримають:

Усі вчителі: Незалежно від предмета, навантаження чи місця роботи.

Незалежно від предмета, навантаження чи місця роботи. Керівництво шкіл: Директори та заступники з педагогічним навантаженням.

Директори та заступники з педагогічним навантаженням. Освітяни, які працюють неповний робочий день: Доплата діє для кожного, пропорційно до їхнього навантаження.

Доплата діє для кожного, пропорційно до їхнього навантаження. Вчителі у прифронтових, тимчасово окупованих та тилових регіонах: Без жодних винятків.

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що ця виплата не є преміальною, а є гарантованою фіксованою сумою, яка нараховуватиметься щомісяця. Вона не залежить від результатів роботи або рейтингу педагога, що створює єдиний стандарт підтримки для всіх освітян.

Чому держава підвищує зарплату педагогам?

МОН пояснює, що збільшення доплати є відповіддю на зростаюче навантаження та складні умови, в яких доводиться працювати шкільним педагогам в умовах війни. Це частина державної підтримки освіти, яка має на меті забезпечити стабільну фінансову допомогу вчителям.

«Доплата, яка була встановлена за особливі умови роботи вчителям у розмірі 1300 гривень, оплачується кожному вчителю щомісяця з 1 січня. З 1 вересня доплата зросте й становитиме 2600 гривень. На це уряд ще минулого року виділив 12 мільярдів гривень. Тобто це така невелика, маленька, але все ж таки підтримка для вчителів, яка є для кожного вчителя в Україні, незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні. Це не залежить від того, прифронтова територія, чи ні. Це близько 400 тисяч педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити не бюрократичною мовою, це всі педагогічні працівники, які є в школі: це і вчителі, і директори, заступники директорів, всі педагогічні працівники, в абсолютно всіх школах країни», — прокоментував Андрій Сташків.

Кошти на це підвищення були закладені ще у 2024 році — 12 млрд гривень з державного бюджету, що підкреслює пріоритетність підтримки освітньої сфери з боку держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вВиплати при народженні дитини зростуть у 5 разів.