На Волині Державне бюро розслідувань (ДБР), у тісній співпраці з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби та Службою безпеки України, викрили військовослужбовця одного з правоохоронних органів. Цей чоловік, цинічно використовуючи своє службове становище, намагався організувати масштабний “бізнес” з продажу фіктивних медичних документів. Метою його схеми було надання чоловікам можливості ухилитися від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон, інформує Завтра.UA.

“Пілотний” проєкт на собі: як фігурант отримав фейкову інвалідність

За даними слідства, фігурант вирішив “протестувати” свою злочинну схему на собі. Завдяки підставному медику однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність, базуючись на вигаданому діагнозі “цукровий діабет з ускладненнями”. Цей крок, очевидно, мав на меті перевірити життєздатність схеми та впевнитися у її безперебійному функціонуванні перед тим, як пропонувати “послуги” іншим.

Продаж “квитків” на свободу: 7 тисяч доларів за фіктивні документи

Після успішного “тестування”, зловмисник планував масово продавати такі фальшиві довідки військовозобов’язаним. Відомо, що він вже запропонував свої “послуги” за 7 тисяч доларів одному зі своїх колег, переконуючи, що “все вже домовлено з лікарями”. Це свідчить про організований характер злочину та ймовірну наявність спільників у медичних установах.

Затримання та вилучення доказів

Військовослужбовця затримали під час передачі грошей. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи та інші речові докази, що підтверджують його протиправну діяльність. Ці докази стануть ключовими у судовому процесі.

Підозра та можливе покарання: до 8 років ув’язнення

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР вже подало до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває: пошук спільників

Наразі ДБР активно встановлює інших учасників цієї злочинної схеми, зокрема серед медичного персоналу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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