Словаччина припинить блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це рішення стало можливим після того, як Європейська комісія надала Словаччині гарантії щодо цін на газ та стабільності поставок. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму дописі на Facebook, інформує Завтра.UA.

Домовленості з Єврокомісією

За словами Фіцо, він досяг домовленостей з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ці гарантії покликані захистити Словаччину у випадку дефіциту газу, різкого зростання цін або проблем з транзитом. Прем’єр-міністр зазначив, що подальша відмова від підтримки пакета санкцій зашкодила б інтересам країни.

«На даний момент було б контрпродуктивно продовжувати і завтра блокувати 18-й пакет санкцій. Всі можливості на даний момент вичерпані, і збереження нашої блокуючої позиції вже загрожувало б нашим інтересам», — заявив Фіцо.

Критика щодо російського газу та подальші плани

Водночас, Роберт Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо повної відмови від російського газу з 2028 року. Він пообіцяв і надалі виступати проти цього плану, незважаючи на погодження поточного пакету санкцій.

«Тому я даю вказівки нашим представникам в Європейському Союзі, щоб у п’ятницю вони відкрили шлях до 18-го пакету санкцій. Але відразу після цього розпочнеться другий етап нашої боротьби з Європейською комісією щодо російського газу. Ми маємо затверджений чіткий план», — додав Фіцо.

Деталі 18-го пакету санкцій

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ був представлений 10 червня і передбачає посилення обмежень для енергетичного та банківського секторів країни-агресора. Зокрема, він пропонує заборону на транзакції для газопроводів «Північний потік», заборону на експорт технологій і товарів подвійного призначення, а також зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Попередні спроби узгодити цей пакет санкцій не увінчалися успіхом. 26 червня країни ЄС не змогли досягти згоди щодо його ухвалення, проте погодили продовження чинних обмежувальних заходів ще на шість місяців. Рішення Словаччини відкриває шлях для остаточного ухвалення нового пакету санкцій.

Нагадаємо, раніше названо країни, які гальмують санкції проти РФ.