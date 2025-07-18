Рада Європейського Союзу ухвалила закон, що відкриває шлях до запуску нової цифрової системи управління в’їздом/виїздом (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Ця інноваційна система, що має запрацювати протягом шести місяців, покликана значно підвищити ефективність та результативність прикордонного контролю. Про це повідомляє “Європейська правда”, інформує Завтра.UA.

Що таке EES і кого вона стосуватиметься?

Нова цифрова система EES буде реєструвати в’їзди та виїзди, а також зберігатиме дані з паспортів, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не входять до ЄС. Це стосується всіх, хто подорожує з метою короткострокового перебування в державах-членах ЄС. Важливо зазначити, що ця система стосуватиметься і громадян України.

Підвищення безпеки та ефективності

Кааре Дибвад Бек, міністр з питань імміграції та інтеграції Данії, яка зараз головує в Раді ЄС, підкреслив важливість цієї ініціативи. “Надійний захист наших зовнішніх кордонів є життєво важливим для Європейського Союзу. Нова система в’їзду-виїзду допоможе нам гарантувати, що громадяни країн, які не є членами ЄС, подорожують до Європи, дотримуються наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонний контроль – ефективнішим”, – заявив Бек.

Боротьба з шахрайством та перевищенням терміну перебування

Однією з ключових переваг EES стане надання відповідним органам – від прикордонників до правоохоронних органів – доступу до даних. Це дозволить швидко та точно перевіряти особу громадянина третьої країни, а також відстежувати дотримання ним дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні. Таким чином, EES значно зменшить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та випадків перевищення терміну перебування на території Шенгенської зони.

Запуск EES є значним кроком у цифровізації прикордонного контролю в ЄС, що має на меті створити більш безпечний та організований простір для всіх мандрівників.

Ранше стало відомо, що ЄС створює найбільший у світі акціонерний фонд для відновлення України.