У першому півріччі 2025 року було зафіксовано понад 1000 порушень контрактів на постачання продуктів для військових частин, які укладав Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони. Про це повідомляє командування Сил логістики ЗСУ, наголошуючи на серйозних проблемах з продовольчим забезпеченням військовослужбовців, інформує Завтра.UA.

Низька якість та зриви поставок: що не так з постачальниками ДОТ?

За даними військових, за шість місяців було укладено понад тисячу актів про порушення підприємствами державних контрактів, які укладав ДОТ. Серед найпоширеніших порушень Сили логістики називають:

Недобросовісні спроби постачання неякісного товару: Це включає продукцію без відповідних сертифікатів якості, з порушеннями чинних правил маркування або нанесення етикеток.

Це включає продукцію без відповідних сертифікатів якості, з порушеннями чинних правил маркування або нанесення етикеток. Систематичні недопоставки та затримки: Фіксуються численні факти недопостачання окремих груп продукції та недотримання строків постачання, зафіксованих у договорах.

Фіксуються численні факти недопостачання окремих груп продукції та недотримання строків постачання, зафіксованих у договорах. Фальсифікована продукція: Виявлено систематичні спроби постачання фальсифікованого вершкового масла та сиру.

Вплив на боєздатність та моральний стан

«Ці порушення умов державних контрактів поставили, приміром, забезпечення військовослужбовців дієтичним харчуванням у медичних закладах на межу зриву, а всі заактовані спроби постачання ЗСУ неякісного продовольства є одним із головних чинників зниження морально-психологічного стану особового складу», — наголосили у командуванні Сил логістики.

Постійні проблеми з якістю та своєчасністю поставок безпосередньо впливають на добробут та моральний дух військовослужбовців, що є критично важливим в умовах повномасштабної війни.

Запобіжні заходи та вимоги до ДОТ

У зв’язку з цією ситуацією, Сили логістики почали працювати на випередження. У військових частинах створюються перехідні запаси основних найменувань харчових продуктів з розрахунку до 14 діб, щоб мінімізувати ризики перебоїв.

За словами Сил логістики, Державний оператор тилу має достатні важелі впливу, щоб спонукати постачальників сумлінно виконувати умови договорів. Військові закликають ДОТ переглянути умови контрактів, зокрема, у частині збільшення штрафних санкцій за порушення.

Загроза соціальної напруги

Військові попереджають, що зволікання з вирішенням цих проблем може призвести до «зростання рівня невдоволення особового складу, соціальної напруги в суспільстві загалом через неналежний рівень продовольчого забезпечення захисників держави».

Ситуація вимагає негайної та рішучої реакції з боку Міністерства оборони та ДОТ для забезпечення належного рівня продовольчого забезпечення українських захисників.

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